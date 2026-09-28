В Перми сдачей комнаты в аренду можно окупить ее почти за десять лет

Средняя стоимость комнаты в Перми составляет 1,5 млн руб., а сдачи ее в аренду — 12,8 тыс. руб. в месяц. При этом средняя доходность такого объекта недвижимости достигает 10,2%. Таким образом, в среднем владелец комнаты сможет окупить ее только спустя 9,8 года. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Самым доходным городом в плане сдачи комнат в аренду оказался Нижний Тагил (20,6%, срок окупаемости — 4,8 года). От пяти до семи лет будут окупаться комнаты в Ульяновске (доходность 19,3% годовых), Брянске (16,8%), Рязани (16,2%), Вологде (15,5%), Пензе (14,8%) и Волжском (14,2%). В малодоходную десятку вошли города с высокой ценой покупки или слишком низкой арендой. Речь идет о Якутске и Владивостоке — там доходность составила всего 5,5%, а окупаемости придется ждать 18,2 года.