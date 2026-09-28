Минпромторг РФ взыскивает с двух прикамских предприятий более 86 млн рублей

Министерство промышленности и торговли РФ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Кама» (ЦБК, принадлежит группе «Свеза»). Согласно материалам дела, ведомство требует взыскать с предприятия пени, начисленные в связи с несвоевременным предоставлением отчетной документации по соглашению от 20 декабря 2019 года. Общая сумма требований — 24,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Кроме этого, федеральный Минпромторг обратился с иском к еще одной пермской организации — ООО «Чайковская текстильная компания». Министерство намерено взыскать с общества 61,6 млн руб. Обоснования требований не указаны.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе ГК «Свеза», в группе не согласны с предъявленными требованиями. Предприятие представит суду все необходимые аргументы и документы. При этом ЦБК продолжает «конструктивный диалог с ответственными государственными органами». «Мы рассчитываем на объективное рассмотрение ситуации и конструктивное взаимодействие государства и бизнеса», — отметили в ГК.

Стоит отметить, что ранее Минпромторг РФ требовал с пермского фармпроизводителя АО «Медисорб» вернуть более 147 млн руб., полученных в качестве субсидии. По мнению чиновников, общество не выполнило условия ее предоставления по организации производства новых лекарств, сорвав сроки реализации проекта. «Медисорбу» в итоге удалось доказать, что этот факт основанием для возврата денег не является. Кроме того, Минпромторг пропустил срок исковой давности. В итоге суд отказал министерству в его требованиях. Сейчас минпромторг оспаривает это решение в апелляции.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.

ООО «Чайковская текстильная компания» было зарегистрировано в 2002 году. Основной вид деятельности — производство текстильных тканей. Общество входит в один из крупнейших текстильных комбинатов России — «Чайковский текстиль». Производственные мощности холдинга располагаются в городе Чайковском, на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей, штаб-квартира группы компаний сегодня находится в Москве. Головным юрлицом холдинга является АО «Финансово-производственная компания “Чайковский текстильный дом”».