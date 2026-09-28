В Самарской области у браконьеров конфисковали машину с раками на 1,9 млн рублей

В Самаре в собственность государства конфискован автомобиль «Газель Некст», на котором двое местных жителей пытались сбыть раков без маркировки. Решение принял Самарский областной суд по представлению Куйбышевской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Как установил суд, в апреле 2025 года трое жителей региона организовали перевозку более 1,2 т раков стоимостью свыше 1,9 млн руб. для последующей продажи. При этом товар не имел обязательной маркировки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (покушение на перевозку в целях сбыта товаров без маркировки).

В июне 2026 года Волжский районный суд Самарской области признал мужчин виновными и назначил им штрафы в размере от 330 до 400 тыс. руб. При этом суд первой инстанции постановил вернуть автомобиль одному из осужденных.

С таким решением не согласился гособвинитель Куйбышевской транспортной прокуратуры. Он подал апелляционное представление, указав на необоснованность возврата машины. Самарский областной суд удовлетворил требования прокурора — автомобиль конфискован в пользу государства.

Георгий Портнов