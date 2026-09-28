РУСАДА проверило на допинг 42 российских фигуриста с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за восемь месяцев 2026 года проверило на допинг 42 фигуристов. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В августе повторное допинг-тестирование РУСАДА прошли два фигуриста: Макар Игнатов и Девид Нарижный. По два раза ранее также были проверены Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина и Никита Сарновский.

29 фигуристов были проверены на допинг в 2026 году по одному разу. В 2025 году за первые восемь месяцев РУСАДА проверило на допинг 67 отечественных фигуристов.