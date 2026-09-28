Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьера Петера Мадьяра

Парламент Венгрии большинством голосов удовлетворил ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета с премьер-министра Петера Мадьяра. За решение проголосовали 139 депутатов, против и воздержавшихся не было, сообщила спикер Агнеш Форстхоффер на внеочередном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ

Как сообщает Telex, инициативу поддержали правящая партия «Тиса» и ультраконсервативная «Наша родина». Фракции оппозиционных «Фидес» и христианских демократов не явились в знак протеста — на заседании рассматривался и вопрос о снятии неприкосновенности с двух их депутатов.

Мадьяр сам просил снять с него иммунитет, заявив о готовности сотрудничать со следствием. По версии следствия, в июне 2024 года он отобрал телефон у человека, снимавшего его в ночном клубе, и выбросил устройство в Дунай. Премьер называет это провокацией.

Прокуратура квалифицирует действия как кражу по статье 370 УК Венгрии. Стоимость смартфона оценивается в €275. Петеру Мадьяру грозит штраф, общественные работы или до двух лет тюрьмы. В партии «Фидес» заявили, что он может стать первым премьером, осужденным за кражу телефона.