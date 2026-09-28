Гурманские будни

За красными шторами

В закрытом клубе есть своя интрига: чем меньше о нем известно, тем интереснее узнать, что происходит внутри.

Allen’s на Садовой-Кудринской как раз из таких мест. Попасть сюда можно только после заполнения анкеты и одобрения владельцев, а стоимость членства заранее не раскрывается.

Нам, можно сказать, досталось журналистское «право первой ночи» — возможность заглянуть внутрь практически в самом начале истории клуба и посмотреть, что именно предлагают тем, кто однажды окажется по другую сторону его дверей.

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По формату Allen’s — московская версия классического закрытого клуба в духе лондонского Annabel’s. Правда, масштаб здесь заметно меньше: Allen’s камернее и компактнее, но принцип тот же — попасть внутрь можно только по членству, а за дверями — свой круг. Важна здесь не только программа, но и само ощущение «все свои».

Снаружи розового двухэтажного особняка все довольно строго: фейс-контроль, черная форма, никаких лишних деталей. Внутри атмосфера меняется. Гостей встречает дормен в образе французского носильщика, дальше — тяжелые красные бархатные шторы и двери с бронзовыми ручками в форме ушей, напоминающими украшения модного дома Schiaparelli.

Интерьер собран из темного бархата, леопардовых кресел, скатертей с принтом зебры и ковром с цепями. Все это звучит вызывающе, но не выглядит случайным набором деталей — скорее, это уместный китч.

Субботний ужин — первый в серии, которая теперь станет постоянной частью программы Allen’s. За кухню отвечает Захар Камилов, а сет-меню будет меняться от вечера к вечеру, хотя некоторые позиции останутся в ротации.

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Начинают с мини-блинчиков с черной икрой и французского шампанского, подобранного сомелье. Затем подают британскую выпечку крампет со слабосоленым лососем, зеленый салат с сезонным инжиром, картофель, запеченный целиком в кожуре,— снова с икрой — и главное блюдо: рибай с перечным соусом или миньон из вырезки бычка. На десерт — «трес лечес» и баскский чизкейк, который здесь тоже появляется с черной икрой. К каждому блюду подобраны коктейли.

Икрой здесь, к слову, особенно гордятся: забойная осетровая каспийская Gourmet №1 стоит в меню 13 950 руб. за 50 г, и ее можно добавить к любому блюду.

До одиннадцати вечера в Allen’s ужинают, после чего пространство постепенно переходит в клубный режим. Появляется другое, более легкое меню с русско-европейскими закусками, а со столов снимают помпезные скатерти, освобождая место музыке.

Стоимость ужинов будет меняться от раза к разу в зависимости от состава меню.

Садовая-Кудринская улица, дом 4, строение 3 пт.—сб.: 22:00–6:00

Molon Lave отпразднует 12-летие греческим вечером в Москве

Московский ресторан Molon Lave 30 сентября проведет праздничный ужин по случаю 12-летия. В программе — живая музыка, выступление греческого певца, национальные танцы и традиционные для подобных праздников ритуалы.

Ресторан на Большой Грузинской улице был открыт Алексеем Каролидисом и Самсоном Моисидисом 12 лет назад. За это время вокруг проекта сформировалась целая греческая гастрономическая инфраструктура: помимо ресторана, здесь появились лавка и пекарня с продуктами, хлебом и выпечкой по семейным рецептам.

Концепция Molon Lave строится на знакомстве гостей с кухней разных регионов Греции. В ресторане используют оливковое масло с плантации семьи Каролидис на Пелопоннесе и специи с Крита. Винная карта также преимущественно ориентирована на греческие хозяйства.

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Праздничный вечер начнется с ужина, а музыкальную часть обеспечат исполнитель на бузуки Одиссей Вахрусидис и певец Иоаннис Кофопулос.

Гостей ожидают сиртаки, традиционное разбивание тарелок и танцевальная программа.

За праздничный десерт отвечает Марина Каролиду — шеф-кондитер и хозяйка пекарни Molon Lave. Она приготовит специальный торт к годовщине ресторана.

Начало программы ужина в 19:00. Предварительная бронь. Большая Грузинская улица, дом 39

Ольга Карпова