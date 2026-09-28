Зарубежные СМИ: Кто стоит за подготовкой теракта у американской базы Фэрфорд?

«Американскую базу в Великобритании пытались атаковать люди, которые уже были под следствием», — так Дональд Трамп прокомментировал инцидент у военного аэродрома Фэрфорд. Это единственный объект в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики США. В соседней деревне британская полиция накануне задержала пятерых мужчин. Их подозревают в подготовке теракта. По словам американского президента, они хотели нанести большой ущерб. Сейчас силовики проверяют возможный иранский след. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Shepheard / Reuters Фото: Toby Shepheard / Reuters

Фэрфорд — один из самых известных военных аэродромов в мире. Именно там базировались бомбардировщики, которые били по Ираку в 1991-м, по Белграду в 1999-м и снова по Ираку, но уже в 2003-м. Иран не стал исключением: уже в марте 2026-го объект поставили на боевое дежурство. Поэтому неудивительно, что жители соседних деревень были начеку — первый звонок в полицию поступил около 01:00 по местному времени. Как пишет Independent, местный фермер сообщила о трех фургонах, которые двигались в сторону авиабазы. Ими управляли люди в масках. Другой местный житель рассказал о мужчинах, которые бродили неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В итоге подозреваемых задержали в 3 км от аэродрома. Судя по фотографиям, с них сняли верхнюю одежду, а на место были вызваны саперы. Все это говорит о том, что силовики искали именно взрывчатку, считают эксперты, опрошенные Independent.

Тогда же в деревне объявили эвакуацию примерно 85 семей, а вокруг авиабазы выставили оцепление. Аналогичные меры безопасности ввели и рядом с другими американскими военными объектами. При этом полицейское усиление в районе действует уже полтора месяца. Возникла конкретная угроза со стороны иранцев, отмечает Reuters со ссылкой на местных чиновников. Причастность Исламской Республики к инциденту сразу стала рассматриваться как основная версия, сообщил агентству один из источников в британских спецслужбах.

Известно, что к процессу подключилось управление по борьбе с терроризмом. Его представители заявили о тесном сотрудничестве с международными партнерами. По информации источников «Би-би-си», никто из силовиков не получал разведданных по задержанным мужчинам. И это расходится со словами Трампа о том, что подозреваемые уже были под следствием.

В Тегеране пока никак не комментировали инцидент у аэродрома Фэрфорд. Но в Британии уверены, что за подготовкой теракта стоят иранские спецслужбы, рассказал “Ъ FM” житель Лондона Андрей:

«Большое событие, конечно, — предотвращен вроде бы очень серьезный большой теракт на базе, где были американцы, откуда они летали бомбить Иран. Сначала не было точно подтверждено, что речь идет именно о базе. Не то чтобы это тайна, но чтобы так вот люди с улицы бы об этом сходу знали, удивительно. Россию подозревали — это первое, что многим стало приходить в голову. Когда уже было официально объявлено, что речь идет именно о базе американских военно-воздушных сил, да еще использовавшихся для налетов на Иран, тут все, конечно, сказали: "А, понятно!" Между строк считается, что речь, наверное, идет о какой-то операции иранских спецслужб.

Тем более нечто подобное практически вслух лидерами Исламской Республики было обещано. Иран жители Британии считают его угрозой. И вот это настроение, конечно, усилится. Это не обязательно будут связывать с Ближним Востоком. Но то, что страна представляет собой серьезную угрозу, не вызывает ни у кого сомнений. С другой стороны, что с ней делать? Опять же, широко распространено мнение, что президент Трамп бездарно провалил эту военную кампанию, нечетко поставил цели, сам не знал точно, чего хочет добиться. А теперь вообще и добивается чего-то третьего, тоже трудно понять чего».

Премьер Великобритании Энди Бернем сообщил, что получает оперативную информацию об инциденте. «Я знаю, что это вызывает глубокую озабоченность у местных жителей», — добавил он. Представитель военно-воздушных сил США также воздержался от комментариев по существу.