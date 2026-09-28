В Орске при сигнале воздушной опасности будут перекрывать зоны повышенного риска

В Орске начнут перекрывать участки дорог при объявлении сигнала воздушной опасности. Вводимые меры коснутся участков, которые могут стать зоной повышенного риска: от Гайского шоссе до Достоевского, Союзной и Жуковского, от Тобольской до Гончарова, а также подъездов к смотровой площадке у телевышки. Об этом заявил мэр города Артем Воробьев в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По словам главы города, ограничения необходимы, чтобы в экстренной ситуации дорога оставалась свободной для оперативных служб, а люди не находились в потенциально опасных местах. На всех участках также будут дежурить экипажи ДПС — сотрудники ГИБДД станут координировать потоки и следить за порядком.

Господин Воробьев призвал автомобилистов не паниковать при сигнале, следовать указаниям полиции и беречь себя и близких.

Яна Вежлева