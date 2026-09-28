Уголовное дело о нападении подростков на людей возбуждено в Нижнем Новгороде

Уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) расследуется по факту нападения подростков на двух человек. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что группа подростков на остановке общественного транспорта напала на пенсионера и заступившегося за него нижегородца. По данным СМИ, на остановке «Красные зори» несовершеннолетние якобы снимали видео, ради которого избили пенсионера и распылили перцовый баллон, когда за него заступился очевидец происшествия.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. главы нижегородского ведомства Александру Дынькову доложить о ходе расследования.

Владимир Зубарев