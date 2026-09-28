Оренбурженка взяла кредит и перевела мошенникам 364 тысячи рублей

23-летняя жительница Оренбурга обратилась в полицию после того, как у нее похитили более 364 тыс. руб. Ранее под давлением мошенников потерпевшая была вынуждена взять кредит. Об инциденте сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Как установили сотрудники полиции, девушке позвонила неизвестная и сообщила, что на ее имя пришла посылка — для ее получения нужно оформить доставку. Девушка выполнила указания, после чего ей поступил звонок якобы от сотрудника Центрального банка, который заявил, что ее аккаунт взломан, а новый вход осуществлен с территории Украины. Для предотвращения мошеннических действий ей предложили «понизить кредитный потенциал», оформив займы.

Следуя инструкциям, оренбурженка подала заявку на кредит и перевела полученные 364 091 рубль на указанные счета. Однако после этого неизвестный перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Яна Вежлева