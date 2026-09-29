«Порядок расчета и выплаты инвестдохода прописывается в договоре»

1 июля вступил в силу закон №172-ФЗ, выведший на рынок новый страховой продукт — ИСЖ 2.0, обновленную версию запрещенного с 1 января 2026 года инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Что это дает страхователям и какие нормативные акты планирует принять ЦБ в сфере страхования жизни в 2027 году — рассказал директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов

Фото: cbr.ru Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов

Фото: cbr.ru

«У клиентов возникали проблемы, связанные с навязыванием и мисселингом»

— Зачем понадобилось вводить такие сущности, как страхование с объявляемой и расчетной доходностью?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на природу накопительного и инвестиционного страхование жизни, НСЖ и ИСЖ. Долгое время для этих продуктов не было отдельного регулирования. Порядок был прописан в законе «Об организации страхового дела», где отмечалось, что при осуществлении страхования жизни страховщик в дополнение к страховой сумме может выплачивать часть инвестиционного дохода.

Оба инструмента заявлялись как инвестиционные, страховая составляющая была минимальной. Принципиальная разница между ними заключалась в том, что владелец полиса НСЖ верил в успех страховщика, в его умение управлять активами и зарабатывать. Тот, кто выбирал ИСЖ, верил в сами активы, от динамики которых зависел будущий инвестдоход. При этом страховщик зачастую приобретал не сам актив, а производные финансовые инструменты с привязкой к нему для хеджирования своих рисков.

— Что это означает с точки зрения структуры продуктов?

— Значительную долю продуктов НСЖ составляли доступные для понимания широкому кругу потребителей программы страхования с гарантированным доходом. Например, когда взнос клиента был 100 руб., а по окончании договора он получал 110 руб. Их доля к 2025 году составляла 96%. Одновременно существовали полисы НСЖ, где страховая сумма была сопоставима со страховой премией. В нашем примере — 100 руб. Страховщик в определенную дату объявлял дополнительный доход, который зависел от результатов инвестирования. Когда в страховое покрытие включалась защита от дополнительных рисков, то размер страховой суммы по риску дожития, то есть при завершении срока действия полиса, мог быть даже меньше внесенных взносов. Для таких ситуаций возможность получения инвестиционного дохода позволяла хотя бы частично компенсировать клиенту расходы на собственно само страхование и обеспечить минимальную доходность накоплений, сопоставимую с уровнем инфляции. По итогам 2018–2020 годов объявленная доходность этих продуктов колебалась в среднем от 5% до 8% годовых, что было сопоставимо со ставками по депозитам в крупнейших банках.

В сегменте ИСЖ ситуация была менее прозрачной. У клиентов возникали проблемы, связанные с навязыванием и мисселингом, трудностью в понимании того, что именно они покупают. Очень часто клиентам предлагали ИСЖ под видом банковского вклада либо продавцы умышленно не объясняли разницу между этими продуктами. Клиентам как бы обещали высокую доходность, а они при этом не понимали принимаемых на себя рисков, а это — вплоть до потери всех вложенных денег. И если клиент хотел расторгнуть такой договор, то выкупная сумма, как правило, была существенно меньше внесенной им страховой премии. Потребители жаловались в Банк России на эти проблемы. При этом в среднем по рынку годовая доходность полисов ИСЖ практически никогда не превышала 5%. Исключение — договоры со сроком менее трех лет, оформленные после 2023 года. Также по многим завершившимся договорам фиксировался убыток: клиент получал меньше, чем внес изначально, поскольку условия договора не предусматривали защиту капитала. Пропорционально росту премий росло и количество жалоб на страховые компании и банки, выступавшие посредниками при продаже полисов. Большая часть жалоб была связана с несогласием клиента с размером инвестдохода.

— Как вы решили эту проблему?

— Мы выпустили указание, где прописали правила для инвестиционных страховых продуктов, которые заработали с марта 2022 года. В частности, был увеличен «период охлаждения», ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия, введены требования к минимальным размерам страховых сумм по риску смерти и дожития, установлены стандарты преддоговорного раскрытия информации об условиях договоров, а также об исторической доходности таких продуктов.

Эти защитные меры не применялись к договорам на сумму 1,5 млн руб. и более. Предполагалось, что такие договоры заключали достаточно подготовленные люди, которые могут самостоятельно разобраться в условиях и особенностях продукта. Замечу, что после введения этих требований на рынке практически не осталось предложений по программам ИСЖ на сумму менее 1,5 млн руб.

В дальнейшем водораздел в виде 1,5 млн руб. перестал отражать условное деление клиентов на тех, чьи интересы нуждаются в защите, и тех, кто способен самостоятельно принимать решения по рискам. К сожалению, практики продаж ИСЖ существенно не улучшились, поэтому продажи этого продукта были запрещены. Одновременно началась разработка нового продукта — долевого страхования жизни (ДСЖ). Идеология его вывода на рынок — предоставить как страховщикам, так и страхователем понятный, простой, при этом инвестиционный страховой продукт, инвестиционная составляющая которого должна быть максимально открыта для клиента, а сам клиент должен быть защищен от эксцессов со стороны страховщика. Инвестиционная составляющая ДСЖ представлена паями ПИФов — инструментами, которые имеют собственное, довольно детальное регулирование, защищающее интересы пайщика.

«Клиенты могут быть разными, и их аппетит к риску может различаться»

— Введения ДСЖ оказалось недостаточно, чтобы заменить ИСЖ?

— Еще во время работы над ДСЖ страховой рынок обратился с инициативой о сохранении более гибкого инвестиционного инструмента для состоятельных клиентов, готовых принимать на себя более высокие инвестиционные риски. Они предъявляли запросы, отличающиеся от потребностей среднестатистического клиента страховой организации: это и потребность в передаче имущества выгодоприобретателю на случай смерти не через механизм наследования, и поиск более доходных инструментов.

Cоглашаясь с тем, что клиенты могут быть разными, соответственно, и их аппетит к риску может различаться, мы поддержали инициативу рынка. Через полгода после законодательного запрета на продажи новых полисов ИСЖ с 1 июля 2026 года появилось страхование жизни с расчетной доходностью. Этот новый продукт, ИСЖ 2.0, доступен только квалифицированным инвесторам при единовременном внесении более 6 млн руб.

— Чем страхование с расчетной доходностью отличается от ДСЖ? Что его введение дает инвесторам?

— Это довольно разные по своей структуре договоры, хоть и могут быть объединены в категорию инвестиционных страховых продуктов. Страхование с расчетной доходностью — более гибкий, но в потенциале более доходный и, соответственно, скорее более рисковый инструмент. Активы, в которые может быть проинвестирована страховая премия, ограничены базисными активами, которые предусмотрены законом «О рынке ценных бумаг». А это очень широкий перечень, покрывающий практически все возможные варианты: начиная от акций, облигаций и паев ПИФов, заканчивая биржевыми индексами и производными финансовыми инструментами.

Средства по договорам ДСЖ могут быть инвестированы только в паи ОПИФов или ЗПИФов, купленные паи принадлежат клиенту на праве собственности и даже в случае банкротства страховщика они не потеряются. В то время как активы, в которые инвестирует страховщик по страхованию жизни с расчетной доходностью, принадлежат ему — и, соответственно, риск банкротства страховой компании лежит на клиенте.

При этом и ДСЖ, и страхование жизни с доходностью совмещают в себе классическое страхование жизни и возможность получения дохода от инвестиций. Только по ДСЖ этот доход клиент получает в виде изменения стоимости приобретенных для него паев ПИФ, а в страховании жизни с расчетной доходностью выплачивается инвестиционный доход. Порядок расчета и выплаты инвестдохода прописывается в договоре. Там указывается формула расчета и индикаторы, от значения которых он зависит. Это могут быть любые экономические показатели, например котировки финансовых активов — акций, облигаций, паев инвестиционных фондов, цены на драгоценные металлы и биржевые товары, курсы валют, значения индексов и т. д. Клиент в любой момент действия договора может запросить у страховой компании информацию о динамике инвестиционного дохода и значениях показателей, влияющих на его размер. Компания обязана ее предоставить.

— Страхование с объявляемой доходностью? Чем оно отличается от НСЖ и что его введение дает инвесторам?

— Страхование жизни с объявляемой доходностью кардинально не отличается от НСЖ. В целом это тот же самый продукт: страховщик в конкретную дату объявляет дополнительный доход, который зависит от результатов его инвестирования. Смысл закона заключался в систематизации страховых продуктов с инвестиционной составляющей. Текущие изменения призваны не допустить негативных практик. Теперь если в договоре страховщик дает возможность клиенту получить инвестиционный доход в дополнение к страховой сумме, то это может быть либо страхование жизни с объявляемой доходностью, либо страхование жизни с расчетной доходностью. Третьего не дано.

— На какие особенности?договоров с объявляемой и расчетной доходностью стоит обращать внимание частным инвесторам?

— Хотя страхование жизни с объявляемой доходностью или страхование жизни с расчетной доходностью — это инвестиционные продукты, страховая составляющая там обязательно должна быть. Поэтому клиенту при оформлении договора нужно обратить внимание на то, какие риски застрахованы и как они соотносятся с его потребностями. Также следует понимать, что инвестиционный доход не гарантирован. При этом полис страхования жизни с объявляемой доходностью может быть сконструирован таким образом, что страховщик зафиксирует в договоре минимальный или средний размер дохода и, кроме того, предусмотрит возможность при успешном инвестировании выплатить дополнительный к гарантированному инвестиционный доход.

— Какие нормативные акты планирует принять ЦБ в сфере страхования жизни в среднесрочной перспективе?

— В 2027 году мы планируем выпустить указание, которое будет регулировать страхование жизни. Что-то вроде актуализации требований, предусмотренных указанием о минимальных требованиях к осуществлению страхования жизни с инвестиционной составляющей. Предполагаем выделить общие, характерные для всего страхования жизни положения, а также специфику, присущую его отдельным видам. При этом, вероятнее всего, в отношении страхования с расчетной доходностью мы не будем предусматривать какое-то дополнительное регулирование либо оно будет минимальным. Полагаю, что ограничений, предусмотренных законом, о доступности таких продуктов только квалифицированным инвесторам при единовременном взносе на сумму 6 млн руб. и более достаточно.

Кроме того, планируем унифицировать правила информирования клиентов в форме ключевого информационного документа (КИД). Хотим сделать его более универсальным, исключить дублирование предоставляемой информации, чтобы клиенты получали в КИДе только важные сведения об условиях договора в доступной форме.

Что касается развития регулирования ДСЖ, то сейчас ведется работа над законопроектом, согласно которому страховщик станет единым налоговым и платежным агентом по договорам этого вида страхования. Через него будут проходить все выплаты по ДСЖ, в том числе в инвестиционной части — по погашению паев ПИФов. Он будет рассчитывать и удерживать налог. Это нововведение сильно упростит для страховщиков администрирование продуктов ДСЖ и, возможно, позволит сделать их более популярными среди потребителей.

Также хочу напомнить, что с 1 января 2027 года начнет работать система гарантирования прав по договорам страхования жизни, аналогичная системам страхования вкладов в банках и средств в НПФ. Она будет распространяться на все действующие на эту дату и заключаемые после нее договоры страхования жизни в их страховой части. В периметре гарантирования находятся права страхователей на получение выплат при наступлении страховых событий и выкупной суммы при досрочном прекращении договора, а также возврата страховой премии в течение периода охлаждения — в пределах 2,8 млн руб., а при наступлении смерти застрахованного лица — до 10 млн руб. Мы подготовили нормативную базу, необходимую для запуска этой системы. Она позволит эффективно защищать интересы клиентов при отзыве у страховщика лицензии. Это повысит доверие потребителей к накоплениям через страхование жизни и сделает такие продукты более привлекательными.

Петр Рушайло