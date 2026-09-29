Рост, переходящий в убыток
Страховой рынок на пути от экстремально высоких темпов роста к более устойчивой динамике
Рост страхового рынка в первой половине 2026 года (14,4%) замедлился в два с половиной раза в сравнении c аналогичным периодом 2025-го (36,6%). Такой результат можно рассматривать как переходный этап от экстремально высоких темпов роста к более устойчивой динамике в среднесрочной перспективе. Что может восприниматься как новый вызов на фоне ухудшения важнейших финансовых показателей, включая рост убыточности.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Страхование жизни
Именно с «выбытием» инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с начала 2026 года вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев связывает существенное замедление темпов роста рынка (по итогам первой половины прошлого года рынок страхования жизни вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, накопительное страхование жизни (НСЖ) тогда прибавило 78%, ИСЖ — 177%). Поэтому итоги первого полугодия Глеб Яковлев оценивает как позитивные: несмотря на сложную ситуацию в связи с сокращением продуктовой линейки, объемы сборов и страховые резервы страховщиков жизни продолжали расти.
Как отмечается в аналитических материалах Банка России, основной рост взносов по НСЖ пришелся на договоры со сроком до года. В результате доля взносов, приходящаяся на такие программы, выросла до 48,2%, что на 6,3 процентных пункта (п. п.) больше, чем годом ранее. Более 90% премий получено по договорам с единовременными взносами, а около 50% взносов по ним пришлось на крупные договоры со средней премией свыше 10 млн руб. В сегменте ИСЖ в результате прекращения новых продаж динамика определялась взносами по договорам с возможностью пополнения, заключенным до 1 января 2026 года. На договоры ИСЖ со сроком от трех до пяти лет пришелся 61% сборов, со сроком более десяти лет — 38%.
«Большая часть всего спроса сейчас сконцентрирована в продуктах без инвестиционных рисков сроком до двух-трех лет со значимой долей сроков до 12 месяцев,— говорит вице-президент по инвестициям компании "Ренессанс жизнь" Владимир Тураев.— Это программы с гарантированным доходом, которые конкурируют с банковскими вкладами с точки зрения доходностей».
Текущую динамику рынка, по мнению руководителя Страховой группы Совкомбанка Игоря Лаппи, следует рассматривать как переход от экстремально высоких темпов роста к более устойчивой динамике. «Ожидаем, что по итогам 2026 года рынок страхования жизни может показать рост около 10–20% год к году»,— прогнозирует страховщик. Структура продаж рынка страхования жизни демонстрирует дисбаланс, поскольку более 85% премий приходится на единовременные взносы, а около 80% договоров заключаются на срок до года. «Фактически значительная часть продукта сегодня выполняет функцию краткосрочного сберегательного инструмента, тогда как его ключевая ценность — в долгосрочном формировании капитала с надежной страховой защитой»,— отмечает господин Игорь Лаппи. В связи с этим основная задача отрасли — переход от экстенсивного роста к качественной трансформации продуктовой линейки. Речь идет о последовательном увеличении среднего срока договоров, развитии регулярных взносов и обеспечении бесшовного цифрового сервиса, сопоставимого с уровнем лучших банковских практик.
Несмотря на то что львиная доля продаж приходится на короткие договоры, в текущих портфелях страховщиков более 70% приходится на продукты сроками три-пять лет, обращает внимание Глеб Яковлев. По его данным, преимущественно это договоры накопительного страхования жизни, заключаемые для того, чтобы собрать определенную сумму к определенному сроку. Чаще всего люди копят средства на образование (поступление ребенка в вуз), покупку автомобиля, первый взнос по ипотеке, а также формируют сбережения к моменту выхода на пенсию.
Результаты исследования, проведенного компанией «Ингосстрах Жизнь» совместно с Аналитическим центром НАФИ, демонстрируют, что страхование жизни входит, по мнению россиян, в топ-3 наиболее надежных инструментов сбережений, уступая по популярности только банковским вкладам и недвижимости и деля третье место с драгметаллами, рассказывает Владимир Черников, генеральный директор «Ингосстрах Жизни». При этом ключевым фактором является именно наличие гарантированного дохода (почти 50% опрошенных), тогда как риск покрытия лечения критических заболеваний отошел на второй план (39%), что, по мнению страховщика, свидетельствует о продолжающемся преобладании сберегательного поведения у населения. Горизонты планирования также претерпели трансформацию в пользу более длинных сроков. Так, согласно исследованию, полисы страхования жизни дюрацией менее года остаются предпочтительными для 5% опрошенных, сроки от пяти лет отметили 23%, а наиболее частотный показатель в 35% относится к срокам от года до трех лет. «Иными словами, люди готовы фиксировать отношения со страховщиками на продолжительный период»,— резюмирует Владимир Черников.
Сегмент non-life
В сегментах иных, чем страхование жизни (non-life), также наблюдался рост. По итогам первого полугодия совокупные сборы в них оказались на 8,8% выше, чем в первом полугодии 2025-го, и достигли 888 млрд руб., следует из статистики Банка России.
«Несмотря на существующие вызовы, в 2026 году все ключевые сегменты страхования non-life демонстрируют положительную динамику»,— говорит руководитель управления аналитики и развития компании «АльфаСтрахование» Александр Лильп. Этот рост носит в том числе инфляционный характер, отмечает он.
«Рынок растет практически по всем ключевым линиям бизнеса, причем в основном за счет роста количества договоров и новых клиентов»,— рассказывает директор по трансформации СК «Росгосстрах» Дмитрий Ларин.
Среди ключевых направлений наибольшие темпы роста продемонстрировал сегмент страхования имущества физических лиц. Объем сборов здесь вырос на 17,85% относительно первого полугодия 2025-го, до 73,2 млрд руб. Сборы по страхованию имущества юрлиц выросли на 13,54%, до 94,6 млрд руб.
«Страхование имущества граждан стало одним из наиболее динамичных сегментов, рост поддержало повышенное внимание населения к возможностям защиты жилья»,— говорит руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. Наиболее слабым сегментом оказался рынок страхования грузов, где премии сократились на 8%, основная причина — снижение грузооборота, отмечает эксперт.
Сильнее всего дорожает страховка недвижимости — на 15–20% всего за восемь месяцев. Причина не только в том, что люди стали активнее страховать квартиры и дома от всего подряд, включая атаки дронов. Но и в том, что стройматериалы и ремонт взлетели в цене — вслед за ними потянулись и страховые суммы.
Рынок добровольного автострахования (каско) по итогам первого полугодия показал рост на 13,54% относительно прошлогодних показателей, сборы составили 166,7 млрд руб. В обязательном автостраховании (ОСАГО) рост составил 6,32%, сборы по итогам полугодия — 166,4 млрд руб.
Основные драйверы роста в каско — увеличение продаж новых автомобилей, оживление автокредитования и спрос на страхование автомобилей с пробегом, считает Владислав Чезганов.
Объем страховых премий по ДМС вырос на 10,63% — со 161,3 млрд руб. в первой половине 2025 года до 178,5 млрд руб. в первом полугодии 2026-го. Это связано с динамикой роста основного сегмента ДМС — страхования работодателем своих работников, на который приходится более 80% сборов: он вырос на 14%, пишут аналитики ЦБ.
«В этом году клиенты ходят по врачам на 15% больше, чем в прошлом году. И выплаты в среднем увеличились на 15%, при этом они растут быстрее сборов»,— описывают ситуацию в «Согласии». Там прогнозируют, что в 2026 году медицинская инфляция продолжит ускоряться и к концу года достигнет 14–15%.
Финансовый результат
По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2026-го чистая прибыль российского страхового рынка снизилась на 28,4% относительно первой половины прошлого года, до 206,5 млрд руб. «Сокращение прибыли связано с уменьшением результатов от страховой деятельности за счет сегмента страхования иного, чем страхование жизни. Этому способствовал рост убыточности отдельных страховщиков не-жизни»,— констатирует регулятор.
Результаты инвестиционной деятельности, по данным ЦБ, также снизились — за счет отрицательной переоценки финансовых инструментов на фоне ухудшения динамики долгового рынка. Упала и рентабельность страхового бизнеса: рентабельность активов составила 6,2% против 9% годом ранее, капитала — 21,2% против 32,4%.
Маржинальность страховой деятельности падает, что вкупе с сокращением доходов от инвестиционной деятельности существенно повлияло на уменьшение объема чистой прибыли страховщиков, говорит Дмитрий Ларин. «Текущей задачей страховщиков является стабилизация ситуации в моторных видах — это массовый сегмент, и точечными решениями такой сложный вопрос не разрешить»,— считает он.
С точки зрения «Росгосстраха», наиболее критической является ситуация в сегменте ОСАГО, где средняя выплата растет гораздо быстрее средней страховой премии. «По нашим оценкам, большинство игроков на рынке сейчас работают в ОСАГО с комбинированным коэффициентом убыточности выше 100%,— поясняет Дмитрий Ларин.— При этом уже около 73% аварийных водителей получают максимальный тариф».
Выплаты по ОСАГО, ДМС и имущественным видам росли быстрее премий в первом полугодии 2026-го, рассказывает замдиректора финансового департамента «АльфаСтрахования» Дмитрий Вдовин. По его словам, в моторных видах страхования в первом квартале росли частота убытков и средняя выплата из-за продолжающегося роста стоимости ремонта, во втором квартале наблюдалось частичное улучшение: выросла средняя премия и снизилась частота страховых случаев. Одновременно во втором квартале многие страховщики получили отрицательную переоценку облигационного портфеля: снижение ключевой ставки оказалось слабее рыночных ожиданий, а долговой рынок ухудшился.
Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов
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В рэнкинг включены компании, данные по которым раскрыты на сайте ЦБ РФ по итогам первого полугодия 2025 года и по итогам первого полугодия 2026 года, попавшие при этом в топ-50 по общему объему собранных страховых взносов по итогам первого полугодия 2026 года. Смена названий компаний и эффекты от сделок M&A не учитывались, для расчета темпов роста идентификация участников рынка проводилась по номеру лицензии ЦБ РФ.
Источник: Банк России, расчеты “Ъ”.
Топ-20 страховых компаний по страхованию имущества граждан, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний по страхованию имущества юрлиц, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний по ОСАГО, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний по страхованию автокаско, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний по ДМС, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний по страхованию non-life, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний по страхованию жизни, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Топ-20 страховых компаний России по общим сборам, первое полугодие 2026 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.