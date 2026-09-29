Рост, переходящий в убыток

Рост страхового рынка в первой половине 2026 года (14,4%) замедлился в два с половиной раза в сравнении c аналогичным периодом 2025-го (36,6%). Такой результат можно рассматривать как переходный этап от экстремально высоких темпов роста к более устойчивой динамике в среднесрочной перспективе. Что может восприниматься как новый вызов на фоне ухудшения важнейших финансовых показателей, включая рост убыточности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Страхование жизни

Именно с «выбытием» инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с начала 2026 года вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев связывает существенное замедление темпов роста рынка (по итогам первой половины прошлого года рынок страхования жизни вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, накопительное страхование жизни (НСЖ) тогда прибавило 78%, ИСЖ — 177%). Поэтому итоги первого полугодия Глеб Яковлев оценивает как позитивные: несмотря на сложную ситуацию в связи с сокращением продуктовой линейки, объемы сборов и страховые резервы страховщиков жизни продолжали расти.

Как отмечается в аналитических материалах Банка России, основной рост взносов по НСЖ пришелся на договоры со сроком до года. В результате доля взносов, приходящаяся на такие программы, выросла до 48,2%, что на 6,3 процентных пункта (п. п.) больше, чем годом ранее. Более 90% премий получено по договорам с единовременными взносами, а около 50% взносов по ним пришлось на крупные договоры со средней премией свыше 10 млн руб. В сегменте ИСЖ в результате прекращения новых продаж динамика определялась взносами по договорам с возможностью пополнения, заключенным до 1 января 2026 года. На договоры ИСЖ со сроком от трех до пяти лет пришелся 61% сборов, со сроком более десяти лет — 38%.

«Большая часть всего спроса сейчас сконцентрирована в продуктах без инвестиционных рисков сроком до двух-трех лет со значимой долей сроков до 12 месяцев,— говорит вице-президент по инвестициям компании "Ренессанс жизнь" Владимир Тураев.— Это программы с гарантированным доходом, которые конкурируют с банковскими вкладами с точки зрения доходностей».

Текущую динамику рынка, по мнению руководителя Страховой группы Совкомбанка Игоря Лаппи, следует рассматривать как переход от экстремально высоких темпов роста к более устойчивой динамике. «Ожидаем, что по итогам 2026 года рынок страхования жизни может показать рост около 10–20% год к году»,— прогнозирует страховщик. Структура продаж рынка страхования жизни демонстрирует дисбаланс, поскольку более 85% премий приходится на единовременные взносы, а около 80% договоров заключаются на срок до года. «Фактически значительная часть продукта сегодня выполняет функцию краткосрочного сберегательного инструмента, тогда как его ключевая ценность — в долгосрочном формировании капитала с надежной страховой защитой»,— отмечает господин Игорь Лаппи. В связи с этим основная задача отрасли — переход от экстенсивного роста к качественной трансформации продуктовой линейки. Речь идет о последовательном увеличении среднего срока договоров, развитии регулярных взносов и обеспечении бесшовного цифрового сервиса, сопоставимого с уровнем лучших банковских практик.

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Несмотря на то что львиная доля продаж приходится на короткие договоры, в текущих портфелях страховщиков более 70% приходится на продукты сроками три-пять лет, обращает внимание Глеб Яковлев. По его данным, преимущественно это договоры накопительного страхования жизни, заключаемые для того, чтобы собрать определенную сумму к определенному сроку. Чаще всего люди копят средства на образование (поступление ребенка в вуз), покупку автомобиля, первый взнос по ипотеке, а также формируют сбережения к моменту выхода на пенсию.

Результаты исследования, проведенного компанией «Ингосстрах Жизнь» совместно с Аналитическим центром НАФИ, демонстрируют, что страхование жизни входит, по мнению россиян, в топ-3 наиболее надежных инструментов сбережений, уступая по популярности только банковским вкладам и недвижимости и деля третье место с драгметаллами, рассказывает Владимир Черников, генеральный директор «Ингосстрах Жизни». При этом ключевым фактором является именно наличие гарантированного дохода (почти 50% опрошенных), тогда как риск покрытия лечения критических заболеваний отошел на второй план (39%), что, по мнению страховщика, свидетельствует о продолжающемся преобладании сберегательного поведения у населения. Горизонты планирования также претерпели трансформацию в пользу более длинных сроков. Так, согласно исследованию, полисы страхования жизни дюрацией менее года остаются предпочтительными для 5% опрошенных, сроки от пяти лет отметили 23%, а наиболее частотный показатель в 35% относится к срокам от года до трех лет. «Иными словами, люди готовы фиксировать отношения со страховщиками на продолжительный период»,— резюмирует Владимир Черников.

Сегмент non-life

В сегментах иных, чем страхование жизни (non-life), также наблюдался рост. По итогам первого полугодия совокупные сборы в них оказались на 8,8% выше, чем в первом полугодии 2025-го, и достигли 888 млрд руб., следует из статистики Банка России.

«Несмотря на существующие вызовы, в 2026 году все ключевые сегменты страхования non-life демонстрируют положительную динамику»,— говорит руководитель управления аналитики и развития компании «АльфаСтрахование» Александр Лильп. Этот рост носит в том числе инфляционный характер, отмечает он.

«Рынок растет практически по всем ключевым линиям бизнеса, причем в основном за счет роста количества договоров и новых клиентов»,— рассказывает директор по трансформации СК «Росгосстрах» Дмитрий Ларин.

Среди ключевых направлений наибольшие темпы роста продемонстрировал сегмент страхования имущества физических лиц. Объем сборов здесь вырос на 17,85% относительно первого полугодия 2025-го, до 73,2 млрд руб. Сборы по страхованию имущества юрлиц выросли на 13,54%, до 94,6 млрд руб.

«Страхование имущества граждан стало одним из наиболее динамичных сегментов, рост поддержало повышенное внимание населения к возможностям защиты жилья»,— говорит руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. Наиболее слабым сегментом оказался рынок страхования грузов, где премии сократились на 8%, основная причина — снижение грузооборота, отмечает эксперт.

Сильнее всего дорожает страховка недвижимости — на 15–20% всего за восемь месяцев. Причина не только в том, что люди стали активнее страховать квартиры и дома от всего подряд, включая атаки дронов. Но и в том, что стройматериалы и ремонт взлетели в цене — вслед за ними потянулись и страховые суммы.

Рынок добровольного автострахования (каско) по итогам первого полугодия показал рост на 13,54% относительно прошлогодних показателей, сборы составили 166,7 млрд руб. В обязательном автостраховании (ОСАГО) рост составил 6,32%, сборы по итогам полугодия — 166,4 млрд руб.

Основные драйверы роста в каско — увеличение продаж новых автомобилей, оживление автокредитования и спрос на страхование автомобилей с пробегом, считает Владислав Чезганов.

Объем страховых премий по ДМС вырос на 10,63% — со 161,3 млрд руб. в первой половине 2025 года до 178,5 млрд руб. в первом полугодии 2026-го. Это связано с динамикой роста основного сегмента ДМС — страхования работодателем своих работников, на который приходится более 80% сборов: он вырос на 14%, пишут аналитики ЦБ.

«В этом году клиенты ходят по врачам на 15% больше, чем в прошлом году. И выплаты в среднем увеличились на 15%, при этом они растут быстрее сборов»,— описывают ситуацию в «Согласии». Там прогнозируют, что в 2026 году медицинская инфляция продолжит ускоряться и к концу года достигнет 14–15%.

Финансовый результат

По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2026-го чистая прибыль российского страхового рынка снизилась на 28,4% относительно первой половины прошлого года, до 206,5 млрд руб. «Сокращение прибыли связано с уменьшением результатов от страховой деятельности за счет сегмента страхования иного, чем страхование жизни. Этому способствовал рост убыточности отдельных страховщиков не-жизни»,— констатирует регулятор.

Результаты инвестиционной деятельности, по данным ЦБ, также снизились — за счет отрицательной переоценки финансовых инструментов на фоне ухудшения динамики долгового рынка. Упала и рентабельность страхового бизнеса: рентабельность активов составила 6,2% против 9% годом ранее, капитала — 21,2% против 32,4%.

Маржинальность страховой деятельности падает, что вкупе с сокращением доходов от инвестиционной деятельности существенно повлияло на уменьшение объема чистой прибыли страховщиков, говорит Дмитрий Ларин. «Текущей задачей страховщиков является стабилизация ситуации в моторных видах — это массовый сегмент, и точечными решениями такой сложный вопрос не разрешить»,— считает он.

С точки зрения «Росгосстраха», наиболее критической является ситуация в сегменте ОСАГО, где средняя выплата растет гораздо быстрее средней страховой премии. «По нашим оценкам, большинство игроков на рынке сейчас работают в ОСАГО с комбинированным коэффициентом убыточности выше 100%,— поясняет Дмитрий Ларин.— При этом уже около 73% аварийных водителей получают максимальный тариф».

Выплаты по ОСАГО, ДМС и имущественным видам росли быстрее премий в первом полугодии 2026-го, рассказывает замдиректора финансового департамента «АльфаСтрахования» Дмитрий Вдовин. По его словам, в моторных видах страхования в первом квартале росли частота убытков и средняя выплата из-за продолжающегося роста стоимости ремонта, во втором квартале наблюдалось частичное улучшение: выросла средняя премия и снизилась частота страховых случаев. Одновременно во втором квартале многие страховщики получили отрицательную переоценку облигационного портфеля: снижение ключевой ставки оказалось слабее рыночных ожиданий, а долговой рынок ухудшился.

Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов Выйти из полноэкранного режима Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Изменение объемов сборов страховых премий (взносов) в первом полугодии 2026 г. относительно первого полугодия 2025 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий за первое полугодие 2025 г. 1 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 264,69 27 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 116,35 6 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 84,14 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 77,56 2 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 72,99 36 6 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 66,65 15 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 64,53 21 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 58,93 44 9 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 56,17 41 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 43,60 18 11 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 41,64 30 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 38,94 43 13 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» 35,86 29 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 35,62 9 15 Акционерное общество «Д2 Страхование» 30,27 48 16 Акционерное общество «Баланс Страхование» 28,20 34 17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 25,21 20 18 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 24,14 19 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 23,38 40 20 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 22,71 45 21 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 21,12 50 22 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 16,19 33 23 Страховое акционерное общество ВСК 15,58 10 24 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 15,42 28 25 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 14,78 4 26 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 13,59 31 27 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 12,48 22 28 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 12,26 5 29 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 11,98 23 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 11,91 11 31 Акционерное общество «Зетта Страхование» 11,33 26 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 7,74 42 33 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 7,07 46 34 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5,81 12 35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 4,46 16 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 4,38 38 37 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4,33 7 38 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3,28 14 39 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1,84 32 40 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 1,13 35 41 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 0,63 24 42 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 0,58 8 43 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» –6,74 39 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» –8,01 37 45 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» –8,02 25 46 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» –15,02 13 47 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –21,18 47 48 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» –25,62 49 49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» –26,45 1 50 Акционерное общество «Т-Страхование» –28,09 17 Открыть в новом окне В рэнкинг включены компании, данные по которым раскрыты на сайте ЦБ РФ по итогам первого полугодия 2025 года и по итогам первого полугодия 2026 года, попавшие при этом в топ-50 по общему объему собранных страховых взносов по итогам первого полугодия 2026 года. Смена названий компаний и эффекты от сделок M&A не учитывались, для расчета темпов роста идентификация участников рынка проводилась по номеру лицензии ЦБ РФ. Источник: Банк России, расчеты “Ъ”.

Топ-20 страховых компаний по страхованию имущества граждан, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 31332 42,8 2049 6,5 2 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8179 11,2 1305 16,0 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 7997 10,9 827 10,3 4 Страховое акционерное общество ВСК 5456 7,5 945 17,3 5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 4120 5,6 1066 25,9 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 3886 5,3 903 23,2 7 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 2846 3,9 450 15,8 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 2150 2,9 281 13,1 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 866 1,2 263 30,4 10 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 862 1,2 128 14,9 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 808 1,1 31 3,8 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 554 0,8 72 13,1 13 Акционерное общество «Зетта Страхование» 528 0,7 124 23,5 14 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 468 0,6 2 0,5 15 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 406 0,6 87 21,5 16 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 374 0,5 60 15,9 17 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 370 0,5 94 25,4 18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 315 0,4 19 6,1 19 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 302 0,4 75 25,0 20 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 292 0,4 20 6,9 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний по страхованию имущества юрлиц, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 44165 46,7 15476 35,0 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 10622 11,2 2503 23,6 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 7418 7,8 11980 161,5 4 Страховое акционерное общество ВСК 5398 5,7 1340 24,8 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 5398 5,7 1487 27,5 6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 3281 3,5 27 0,8 7 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 3247 3,4 66 2,0 8 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 2551 2,7 552 21,6 9 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 1890 2,0 227 12,0 10 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1501 1,6 868 57,8 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1285 1,4 247 19,2 12 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 952 1,0 218 22,9 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 889 0,9 339 38,1 14 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 851 0,9 184 21,6 15 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 847 0,9 358 42,3 16 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 692 0,7 102 14,7 17 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 605 0,6 153 25,2 18 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 524 0,6 63 11,9 19 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 375 0,4 5 1,3 20 Акционерное общество «Зетта Страхование» 344 0,4 87 25,3 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний по ОСАГО, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 29104 17,5 21288 73,1 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 25862 15,5 19809 76,6 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 22241 13,4 14839 66,7 4 Страховое акционерное общество ВСК 12670 7,6 11271 89,0 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 11484 6,9 7353 64,0 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 10100 6,1 9458 93,6 7 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 8895 5,3 5354 60,2 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 6933 4,2 4554 65,7 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6111 3,7 5692 93,1 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 5078 3,1 3606 71,0 11 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 4871 2,9 2791 57,3 12 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 4235 2,5 2265 53,5 13 Общество с ограниченной ответственностью »Страховая компания Сбербанк страхование» 3752 2,3 1870 49,9 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3037 1,8 1764 58,1 15 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2948 1,8 1884 63,9 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 2195 1,3 1573 71,6 17 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2146 1,3 966 45,0 18 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1002 0,6 734 73,2 19 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 775 0,5 498 64,2 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 740 0,4 524 70,8 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний по страхованию автокаско, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 25872 15,5 16826 65 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 24861 14,9 16022 64,4 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 20656 12,4 14298 69,2 4 Страховое акционерное общество ВСК 14889 8,9 10509 70,6 5 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 13689 8,2 10347 75,6 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12342 7,4 8682 70,3 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 10096 6,1 6705 66,4 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 8863 5,3 2714 30,6 9 Акционерное общество «Т-Страхование» 7902 4,7 6008 76,0 10 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 6171 3,7 4515 73,2 11 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5040 3,0 3646 72,3 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 4691 2,8 3077 65,6 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2232 1,3 1976 88,5 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2040 1,2 1585 77,7 15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1216 0,7 662 54,4 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 1088 0,7 442 40,6 17 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 836 0,5 214 25,6 18 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 640 0,4 601 93,9 19 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 580 0,3 392 67,6 20 Акционерное общество «Д2 Страхование» 493 0,3 265 53,8 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний по ДМС, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 60590 33,9 49298 81,4 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 25271 14,2 17151 67,9 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 16486 9,2 13458 81,6 4 Страховое акционерное общество ВСК 12721 7,1 7654 60,2 5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 9972 5,6 7546 75,7 6 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 7549 4,2 95 1,3 7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 6406 3,6 5534 86,4 8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6241 3,5 5173 82,9 9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 5249 2,9 4152 79,1 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 3191 1,8 1583 49,6 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2034 1,1 1294 63,6 12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1965 1,1 554 28,2 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1869 1,0 1376 73,6 14 Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» 1603 0,9 0 0,0 15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1580 0,9 846 53,5 16 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1304 0,7 889 68,2 17 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1133 0,6 895 79 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 1055 0,6 594 56,2 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 776 0,4 618 79,6 20 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 738 0,4 727 98,6 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний по страхованию non-life, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компания Сумма полученных премий, млн руб. Доля рынка, % Сумма страховых выплат, млн руб. Уровень выплат, % 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 161574 18,4 98415 60,9 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 118119 13,4 76020 64,4 3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 92588 10,5 55487 59,9 4 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72518 8,2 45700 63,0 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 71964 8,2 14867 20,7 6 Страховое акционерное общество ВСК 64821 7,4 34634 53,4 7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 44273 5,0 20083 45,4 8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 34459 3,9 23247 67,5 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 27046 3,1 13445 49,7 10 Акционерное общество «Т-Страхование» 25444 2,9 12527 49,2 11 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 20344 2,3 10951 53,8 12 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 14559 1,7 8199 56,3 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 9809 1,1 5897 60,1 14 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 9253 1,1 103 1,1 15 Акционерное общество «Зетта Страхование» 7504 0,9 4018 53,5 16 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 7046 0,8 3160 44,8 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 6608 0,8 775 11,7 18 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 6389 0,7 2988 46,8 19 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 6237 0,7 2107 33,8 20 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 6063 0,7 6178 101,9 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний по страхованию жизни, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компании Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 342678 30,2 373784 109,1 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 254291 22,4 168949 66,4 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 210836 18,6 148941 70,6 4 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 93285 8,2 32347 34,7 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 63005 5,6 36938 58,6 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 35913 3,2 39073 108,8 7 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 28534 2,5 16761 58,7 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 23083 2,0 11666 50,5 9 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 20107 1,8 10295 51,2 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 15188 1,3 8966 59,0 11 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 11227 1,0 6778 60,4 12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 8198 0,7 8328 101,6 13 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 7288 0,6 728 10,0 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4246 0,4 3635 85,6 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 3809 0,3 2657 69,8 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 3126 0,3 1211 38,7 17 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 3107 0,3 968 31,1 18 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 2053 0,2 2949 143,6 19 Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» 1474 0,1 — — 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Атон Жизнь» 1399 0,1 183 13,1 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Топ-20 страховых компаний России по общим сборам, первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Страховая компании Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”» 342696 17,0 373803 109,1 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согаз-Жизнь”» 254306 12,6 168958 66,4 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 220089 10,9 149044 67,7 4 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 161574 8,0 98415 60,9 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 118119 5,9 76020 64,4 6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Росгосстрах Жизнь”» 93617 4,6 32460 34,7 7 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 92588 4,6 55487 59,9 8 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72519 3,6 45716 63,0 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Сбербанк страхование”» 71964 3,6 14867 20,7 10 Страховое акционерное общество ВСК 64821 3,2 34634 53,4 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Ренессанс Жизнь”» 64280 3,2 36961 57,5 12 Публичное акционерное общество «Страховая компания “Росгосстрах”» 44273 2,2 20083 45,4 13 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 36802 1,8 39712 107,9 14 Публичное акционерное общество «Группа “Ренессанс Страхование”» 34459 1,7 23247 67,5 15 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 28636 1,4 16762 58,5 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согласие”» 27046 1,3 13445 49,7 17 Акционерное общество «Т-Страхование» 25444 1,3 12527 49,2 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь”» 24328 1,2 12379 50,9 19 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 20365 1,0 10296 50,6 20 Акционерное общество «Группа страховых компаний “Югория”» 20344 1,0 10951 53,8 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Петр Рушайло