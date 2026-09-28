Маньяка Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению

Составлено ИИ-Ассистентъ

Расследование возобновили после изучения архивных материалов, где в преступлениях установили признак серийности. В июле 2024 года экспертиза биологических образцов с мест убийств показала, что они принадлежат Алексею Гаськову; это позволило следствию связать его с делом о нападениях 2002 года в Подмосковье.

По данным следствия, нападавший действовал в темное время суток: сначала наносил жертвам травмы, чтобы обездвижить их, затем насиловал и убивал. На допросе Гаськов, как сообщало следствие, подтвердил причастность и подробно рассказал о совершенных преступлениях.