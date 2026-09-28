Доходности растут на всем западном рынке государственных облигаций. И это создает определенные проблемы. Они уже четко видны в секторе, который активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. 25 сентября компания Oracle объявила форс-мажор по своему проекту Jupiter, который занимается строительством крупного дата-центра на 2,5 ГВт в Нью-Мексико. Объем привлеченного финансирования — $18 млрд. Oracle уже готовит почву по этому проекту, ссылаясь на технические сложности: подводку газа, строительство газопровода, проблемы с электроэнергией. Но реальная проблема — это все-таки возможность рефинансирования такого гигантского госдолга при растущей доходности на рынке базового актива. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM”: Кредитно-дефолтные свопы, это страховка от дефолта компании Oracle, резко выросли 25 сентября до 240 б. п. Это очень много. Вероятность дефолта к 2031 году рынок оценивает в 20%. Компания — одна из крупнейших в Соединенных Штатах. И подобных проектов немало. Поэтому возникает очень опасная ситуация, связанная с ростом доходности. А она, в свою очередь, завязана на системные риски в Соединенных Штатах, на большую величину государственного долга, на дефицит бюджета, на то, что доверие к американскому долгу и базовому активу в мире снизилось. Геополитический фон тоже нестабилен. Он влияет сильно на инфляционные ожидания. 27 сентября Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает вопрос о запрете экспорта дизеля на мировой рынок. А Соединенные Штаты — крупнейший поставщик этих нефтепродуктов для мирового рынка. Если это произойдет, резко вырастут инфляционные ожидания, и сама по себе инфляция в той же еврозоне, в азиатском регионе. Все это дополнительный негативный фактор для государственных облигаций.

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