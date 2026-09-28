В России запустят единый цифровой реестр месторождений ископаемых
В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о месторождениях, запасах ископаемых и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе.
Чтобы обработать такой объем данных, задействуют 30 агентов искусственного интеллекта. Полностью развернуть проект рассчитывают в течение двух лет, сейчас он находится на стадии внедрения ИИ.
Как сообщает газета «Ведомости», разработчиком платформы выступает VK Tech. Цифровой реестр должен дополнить существующую систему данных «Единого фонда геологической информации о недрах» (ЕФГИ) на базе Российского геологического фонда.
Сейчас там хранится около 25 петабайт информации об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Планируется, что ИИ-агенты смогут проанализировать данные, привести их к единому машиночитаемому стандарту, упорядочить их для совместной работы государственных и корпоративных структур.
Ключевое отличие нового подхода к цифровизации геологических данных от простого накопления сведений в действующей системе заключается в создании единого массива информации из разных источников, с переводом в цифровой формат только актуальных данных и их проверкой по первичным материалам. На этой основе для каждого месторождения должна формироваться постоянно действующая цифровая геологическая модель, позволяющая отслеживать изменения запасов и объемов добычи.
Единый машиночитаемый формат призван устранить одну из главных помех для анализа: исходные геологические сведения сейчас могут быть неоднородными, а их подготовка занимает значительную часть времени при внедрении искусственного интеллекта. Актуализация особенно важна для запасов, утвержденных еще в советский период: в июне 2026 года Минприроды сообщало о подготовке обязательной переоценки таких данных для дефицитных полезных ископаемых.
Объединение информации потребует усиленной защиты, поскольку геологические сведения считаются достоянием государства, а к их хранению и обороту предъявляются повышенные требования. Для систем искусственного интеллекта дополнительно значимы риски кибератак, утечек коммерческой информации и сбоев, поэтому сохранение ручного контроля остается необходимым условием эксплуатации.