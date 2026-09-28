В России запустят единый цифровой реестр месторождений ископаемых

В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о месторождениях, запасах ископаемых и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе.

Чтобы обработать такой объем данных, задействуют 30 агентов искусственного интеллекта. Полностью развернуть проект рассчитывают в течение двух лет, сейчас он находится на стадии внедрения ИИ.

Как сообщает газета «Ведомости», разработчиком платформы выступает VK Tech. Цифровой реестр должен дополнить существующую систему данных «Единого фонда геологической информации о недрах» (ЕФГИ) на базе Российского геологического фонда.

Сейчас там хранится около 25 петабайт информации об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Планируется, что ИИ-агенты смогут проанализировать данные, привести их к единому машиночитаемому стандарту, упорядочить их для совместной работы государственных и корпоративных структур.