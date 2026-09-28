В Добрянке ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия

В Добрянке планируют с привлечением инвестора восстановить объект культурного наследия «Дом главного механика железоделательного завода». Он располагается по адресу: ул. Ленина, 10. Информация размещена на сайте «ГИС-торги». Начальная цена объекта составляет 1 руб. Подать заявку на участие можно до 2 октября. Вместе с домом покупателю предоставляется участок площадью 780 кв. м.

В доме жил главный механик железоделательного завода Павел Бушуев. Здание построили в 1899 году. Как пишет в своих соцсетях главный архитектор Прикамья Елена Ермолина, в советское время здесь размещались райисполком, районный суд и производственные мастерские.