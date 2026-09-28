В Челябинске отправили в колонию участницу запрещенной религиозной организации

Советский районный суд Челябинска признал виновной местную жительницу в участии в деятельности запрещенной религиозной организации и ее финансировании (ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что горожанка была участницей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Она пропагандировала последователям других религий преимущества своей. Местная жительница осуждала близких новых участников объединения, если те не исповедовали запрещенное течение, и призывала разрывать с ними отношения. Кроме того, гражданка убеждала отказываться от медицинской помощи, в том числе по экстренным показаниям, и не признавать государственные органы как имеющие власть. Челябинка имела реальную возможность выйти из организации, но продолжала пропагандировать запрещенное учение и спонсировать деятельность объединения.

Местной жительнице назначены дополнительные наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями и участием в их работе на срок три года, и ограничения свободы на 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска