В самарском аэропорту из-за ограничений задержаны вылет и прилет 30 рейсов

Задержка прибытия и отправления 30 авиарейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В частности, отложено отправление из Самары 11 самолетов (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новый Уренгой, Тобольск и Сочи). Также задерживается прибытие в Самару 19 авиарейсов (из Батуми, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нового Уренгоя, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Тобольска и Сочи).

Ситуация связана с ограничениями в аэропортах регионов. Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В связи с этим международный аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.

В настоящее время режим беспилотной опасности в Самарской области отменен. Аэропорт Курумоч возобновил работу в штатном режиме.

Георгий Портнов