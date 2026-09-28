В самарском аэропорту из-за ограничений задержаны вылет и прилет 30 рейсов
Задержка прибытия и отправления 30 авиарейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
В частности, отложено отправление из Самары 11 самолетов (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новый Уренгой, Тобольск и Сочи). Также задерживается прибытие в Самару 19 авиарейсов (из Батуми, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нового Уренгоя, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Тобольска и Сочи).
Ситуация связана с ограничениями в аэропортах регионов. Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В связи с этим международный аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.
В настоящее время режим беспилотной опасности в Самарской области отменен. Аэропорт Курумоч возобновил работу в штатном режиме.