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В Брянской области при атаке БПЛА обрушился железнодорожный мост

В Брянской области на перегон Дятьково-Людиново обрушилась часть железнодорожного моста. Десять вагонов сошли с путей. Пострадавших нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Повреждение моста превращает аварию с отдельным составом в проблему всего железнодорожного участка: движение по нему может быть приостановлено до восстановления инфраструктуры. В мае 2023 года после взрыва на путях в Брянской области пассажиров направления Брянск—Орел перевозили по комбинированной схеме — автобусами до Белых Берегов, затем пригородными поездами до Орла и обратно, — пока движение не восстановили.

Сроки восстановления зависят от состояния конструкции. В июне 2025 года после обрушения другого моста в Брянской области его признали не подлежащим восстановлению, а движение закрыли не только на железнодорожном участке, но и на отрезке автодороги А-240.

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