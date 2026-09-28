В Брянской области при атаке БПЛА обрушился железнодорожный мост

Составлено ИИ-Ассистентъ

Повреждение моста превращает аварию с отдельным составом в проблему всего железнодорожного участка: движение по нему может быть приостановлено до восстановления инфраструктуры. В мае 2023 года после взрыва на путях в Брянской области пассажиров направления Брянск—Орел перевозили по комбинированной схеме — автобусами до Белых Берегов, затем пригородными поездами до Орла и обратно, — пока движение не восстановили.

Сроки восстановления зависят от состояния конструкции. В июне 2025 года после обрушения другого моста в Брянской области его признали не подлежащим восстановлению, а движение закрыли не только на железнодорожном участке, но и на отрезке автодороги А-240.