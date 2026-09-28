FT: папа римский Лев XIV выскажется против подъема ультраправых сил в Европе

В ходе четырехдневного визита во Францию папа римский Лев XIV уделит беспрецедентно большое внимание теме подъема ультраправых сил в Европе. Об этом пишут Politico и Financial Times (FT). Важное заявление по этому поводу, по данным FT, папа сделает во время посещения города Меца — родины одного из основателей ЕС и христианско-демократического движения в послевоенной Европе Робера Шумана. Глава католической церкви, как ожидается, выступит в поддержку европейской интеграции и против евроскептиков из числа ультраправых партий региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV во время визита в Париж, 25 сентября

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Папа римский Лев XIV во время визита в Париж, 25 сентября

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Как отмечает газета, папы обычно избегают выступлений на политические темы. Однако Лев XIV, «по-видимому, рассматривает борьбу с ультраправыми как экзистенциальную». По словам профессора теологии американского Университета Вилланова и автора книги о Льве XIV Массимо Фрагиоли, нынешний папа привержен идеалам европейского единства, а визит во Францию — часть его «европейской стратегии».

25 сентября в выступлении вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Лев XIV уже высказался по поводу президентских выборов 2027 года. Папа не называл прямо какие-либо партии или политические силы. Однако, как пишет Politico, он «завуалированно намекал на популистов», а его высказывания в защиту разнообразия и религиозной свободы были сделаны в тот момент, когда крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен ведет кампанию по борьбе с иммиграцией. Лев XIV, в частности, говорил, что «подлинно свободное общество» предотвращает авторитарные тенденции, а в современной Франции люди с разным культурным и религиозным происхождением призваны жить вместе.

Яна Рождественская