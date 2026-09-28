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FT: папа римский Лев XIV выскажется против подъема ультраправых сил в Европе

В ходе четырехдневного визита во Францию папа римский Лев XIV уделит беспрецедентно большое внимание теме подъема ультраправых сил в Европе. Об этом пишут Politico и Financial Times (FT). Важное заявление по этому поводу, по данным FT, папа сделает во время посещения города Меца — родины одного из основателей ЕС и христианско-демократического движения в послевоенной Европе Робера Шумана. Глава католической церкви, как ожидается, выступит в поддержку европейской интеграции и против евроскептиков из числа ультраправых партий региона.

Папа римский Лев XIV во время визита в Париж, 25 сентября

Папа римский Лев XIV во время визита в Париж, 25 сентября

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Папа римский Лев XIV во время визита в Париж, 25 сентября

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Как отмечает газета, папы обычно избегают выступлений на политические темы. Однако Лев XIV, «по-видимому, рассматривает борьбу с ультраправыми как экзистенциальную». По словам профессора теологии американского Университета Вилланова и автора книги о Льве XIV Массимо Фрагиоли, нынешний папа привержен идеалам европейского единства, а визит во Францию — часть его «европейской стратегии».

25 сентября в выступлении вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Лев XIV уже высказался по поводу президентских выборов 2027 года. Папа не называл прямо какие-либо партии или политические силы. Однако, как пишет Politico, он «завуалированно намекал на популистов», а его высказывания в защиту разнообразия и религиозной свободы были сделаны в тот момент, когда крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен ведет кампанию по борьбе с иммиграцией. Лев XIV, в частности, говорил, что «подлинно свободное общество» предотвращает авторитарные тенденции, а в современной Франции люди с разным культурным и религиозным происхождением призваны жить вместе.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Папа римский Лев XIV

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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