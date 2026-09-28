Бывший начальник отдела Павловского завода осужден за коммерческий подкуп

Бывший начальник отдела проектно-строительных работ Павловского автобусного завода приговорен к пяти годам лишения свободы за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2019–2025 годах фигурант вместе с ведущим инженером предприятия получил от руководителя коммерческой структуры 12,6 млн руб. за контракты на выполнение ремонтных и строительных работ. Подсудимый полностью признал вину, уголовное дело в отношении инженера расследуется отдельно.

В качестве дополнительного наказания суд запретил экс-начальнику отдела три года заниматься закупками в коммерческих организациях. Также его оштрафовали на 12,6 млн руб. Сумма незаконного вознаграждения конфискована.

Владимир Зубарев