В Самаре рыбака приговорили к 100 часам обязательных работ за вылов сетями

Мировой судья Куйбышевского судебного района Самары признал гражданина виновным по п.«б». ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча с использованием запрещенных орудий и способов массового истребления биоресурсов). С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в июле этого года подсудимый в акватории реки Самары незаконно выловил сетями 56 экземпляров рыбы различных видов. Ихтиологическая судебная экспертиза подтвердила, что применение таких сетей создает угрозу массового истребления водных биологических ресурсов. Размер материального ущерба составил 17,9 тыс. руб.

Подсудимый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, материальный ущерб возместил в полном объеме. Резиновая лодка конфискована в доход государства, сеть подлежит уничтожению.

Руфия Кутляева