В Ульяновске на чиновников подали в суд за травму ребенка на детской площадке

Прокуратура обратилась в суд с иском к руководству управления ЖКХ администрации Ульяновска. Контрольный орган потребовал взыскать с чиновников компенсацию морального вреда за травму малолетней девочки на детской площадке. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Установлено, что чиновники не проследили за состоянием деревянного моста на детской игровой площадке во дворе дома на улице Локомотивной. В итоге 24 июня 2025 года малолетняя девочка упала с конструкции и получила перелом плечевой кости со смещением.

В связи с этим контрольный орган обратился в суд. Требования были удовлетворены: чиновники должны будут выплатить 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери ребенка.

Георгий Портнов