Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Он будет курировать вопросы поддержки участников специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов во время послания Госсовету Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лапин

Фото: Минобороны РФ Александр Лапин

Фото: Минобороны РФ

«Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики», — сказал Рустам Минниханов (цитата по ТАСС).

На прошедших выборах в Госдуму Александр Лапин баллотировался по списку «Единой России» от Татарстана. С 2023 года он служил начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024-го был назначен командующим Ленинградским военным округом. Руководил группировками войск «Север» и «Центр» в зоне СВО. После увольнения со службы в сентябре 2025 года работал заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим». В 2017 году Александр Лапин был удостоен ордена Святого Георгия IV степени.