Генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана
Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Он будет курировать вопросы поддержки участников специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов во время послания Госсовету Татарстана.
Александр Лапин
Фото: Минобороны РФ
«Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики», — сказал Рустам Минниханов (цитата по ТАСС).
На прошедших выборах в Госдуму Александр Лапин баллотировался по списку «Единой России» от Татарстана. С 2023 года он служил начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024-го был назначен командующим Ленинградским военным округом. Руководил группировками войск «Север» и «Центр» в зоне СВО. После увольнения со службы в сентябре 2025 года работал заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим». В 2017 году Александр Лапин был удостоен ордена Святого Георгия IV степени.
В Татарстане поддержка участников СВО с марта 2023 года была организована как межведомственная задача: специальная комиссия должна была координировать работу по поддержке участников и их семей. В сентябре 2024 года глава республики отдельно говорил о вовлечении в возвращение бойцов к мирной жизни органов власти всех уровней, предприятий, ассоциации ветеранов и других общественных организаций. Выделение этого направления в самостоятельное подразделение означает концентрацию такой координации внутри правительства, а не ограничение работы одной социальной службой.
Круг задач для Александра Лапина ранее описывался шире, чем предоставление мер поддержки: в него включали набор на контрактную службу, реабилитацию ветеранов и интеграцию вернувшихся военных в мирную жизнь. Практическая работа системы уже охватывала приоритетное заключение социальных контрактов с участниками СВО и их семьями, а также льготное финансирование компаний, сотрудники которых ушли на службу.