В Пермском крае создадут центр развития туризма

В Прикамье создадут автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма Пермского края». Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин 23 сентября 2026 года. Учредителем новой структуры выступит краевое минтуризма.

АНО займется продвижением туристского потенциала Пермского края на российском и международном уровнях. Для этого организация будет проводить рекламные кампании, участвовать в выставках, разрабатывать и продвигать тематические маршруты, проводить обучающие семинары и т.п. Штатная численность АНО составит 12 человек.