Экс-сотрудников озерского ПО «Маяк» осудили за мошенничество

Озерский городской суд признал виновными бывшего руководителя группы протокола управления предприятием ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» и экс-руководителя проекта проектного офиса «Импортозамещающие проекты» представительства компании в Москве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2020–2024 годах подельники с помощью обмана похитили полученные в подотчет от организации 90,6 млн руб. После они распорядились средствами по своему усмотрению. Каждому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с фигурантов солидарно взыскана сумма ущерба. Сохранен арест имущества и денежных средств экс-сотрудников ПО «Маяк». Мобильные устройства, использовавшиеся в ходе совершения преступления, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска