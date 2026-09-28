В Москве трех бывших полицейских задержали по делам о незаконной миграции
В Москве и Подмосковье задержали семь человек, подозреваемых в организации нелегальной миграции. Среди них три бывших сотрудника МВД, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным следствия, группа наладила канал нелегальной миграции в Москву, привлекая к преступной деятельности сотрудников полиции из районов Царицыно, Дорогомилово, Новогиреево, Бирюлево Восточное Москвы и Межмуниципального управления «Балашихинское» Подмосковья. Участники изготавливали поддельные миграционные карты и документы, а также обеспечивали их оборот.
Фиктивно поставили на миграционный учет двух иностранцев, которые не проживали по указанным адресам. Одного из них впоследствии исключили из официального реестра контролируемых лиц. Кроме того, была сфальсифицирована миграционная карта с ложными сведениями о цели въезда в Россию, на основании которой еще один иностранец был зарегистрирован без фактического проживания.
По местам жительства задержанных прошли обыски. Изъяты пачки документов, подтверждающих противоправную деятельность. Пятеро фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом.
Следователи проверяют задержанных на причастность к другим эпизодам с незаконной миграцией. По данным МВД, на данным момент установлено 20 фактов фиктивной постановки на миграционный учет. Уголовные дела расследуются по статьям об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранных граждан на учет, превышении должностных полномочий.
Схема фиктивной регистрации держится на подмене нескольких исходных сведений: места фактического проживания, цели въезда и оснований для работы. В расследовании в Севастополе за август—октябрь 2024 года инспектор внесла в учетные системы заведомо ложные данные о месте пребывания иностранцев, чьи документы не давали им права жить или работать в России; это создало условия для их незаконного пребывания.
В Москве в 2021 году, по версии следствия, сотрудники управления по вопросам миграции получали от связанной с предпринимателями компании ходатайства о разрешении на въезд с ложными целями визита. В другом деле мигрантов регистрировали в хостелах и оформляли через подконтрольные юрлица: фиктивное трудоустройство использовалось для продления патента и постановки на учет 192 граждан, из которых 102 незаконно получили или переоформили трудовые патенты.
Такие эпизоды показывают, что поддельные документы могут быть только внешней частью схемы: ее продолжением становится внесение ложных сведений в официальные процедуры учета, въезда или оформления права на работу. В Балашихе в 2024 году фиктивные миграционные документы оформляли совместно группа под видом сотрудников несуществующего бюро и начальник отдела по вопросам миграции с подчиненными и стажером.