Ипотека стала доступнее для 20,1% семей в Саратовской области

Доля семей в Саратовской области, способных взять ипотеку, выросла до 20,1%. Годом ранее показатель составлял 14,8%, сообщило РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Средний платеж снизился с 62,9 тыс. до 57,7 тыс. руб. При расчете учитывались семьи с официальными зарплатами одного или двух работающих, которые могут купить двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м по рыночной ставке.

По России за восемь месяцев 2026 года выдали почти 577 тыс. ипотечных кредитов на 2,6 трлн руб., что на 40% больше, чем годом ранее. В августе рыночную ипотеку могли позволить 20,2% семей. В рейтинге лидирует ЯНАО (55,7%), замыкают список Севастополь, Крым, Дагестан и Алтай (4,5–5,3%). Самый большой платеж зафиксирован в Москве (243 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 155 тыс.

Нина Шевченко