В Оренбурге суд рассмотрит дело о растрате более 27 млн рублей экс-руководителем госучреждения

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя одного из региональных государственных учреждений. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в совершении 14 преступлений по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2017 года по 2025 год экс-руководитель присвоил и растратил более 27 млн руб., принадлежащих возглавляемому учреждению путем фиктивного трудоустройства ряда работников без фактического выполнения ими трудовых обязанностей. Также он назначал и выплачивал премии в повышенном размере при условии передачи ему части получаемых денег.

С 2023 года по 2024 год обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 550 тыс. руб. Деньги давались за подписание решений об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе в ускоренном порядке.

На имущество обвиняемого общей стоимостью более 16 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева