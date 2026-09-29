В Черноземье 30 сентября ожидается теплая и сухая погода, до +17°C

В среду, 30 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +8°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +11°C, днем поднимется до +17°C, вечером опустится до +13°C, а ночью будет +9°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +11°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером ожидается +13°C, а ночью температура опустится до +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +9°C, днем будет до +16°C, вечером — +12°C, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем поднимется до +16°C, вечером будет +12°C, а ночью столбик термометра покажет +8°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +9°C, днем — +16°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +11°C, днем — +16°C, вечером снова — +11°C, а ночью столбик термометра опустится до +8°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова