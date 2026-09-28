В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Самарской области. В международном аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и отправление самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности вводился на территории Самарской области утром в понедельник. В аэропорту Курумоч временно приостанавливались прием и отправление самолетов.

В настоящее время самарский аэровокзал работает в штатном режиме.

По данным Минобороны РФ, ночью и утром в понедельник над Самарской областью БПЛА не сбивали.

Георгий Портнов