В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности
Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Самарской области. В международном аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и отправление самолетов.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Режим беспилотной опасности вводился на территории Самарской области утром в понедельник. В аэропорту Курумоч временно приостанавливались прием и отправление самолетов.
В настоящее время самарский аэровокзал работает в штатном режиме.
По данным Минобороны РФ, ночью и утром в понедельник над Самарской областью БПЛА не сбивали.