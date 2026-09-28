Курган вошел в топ-10 городов России по окупаемости комнаты за счет аренды

Комнату в Кургане можно окупить за 7,2 года, если все это время ее сдавать. Город оказался на 10-м месте среди муниципалитетов России по минимальному сроку компенсации расходов на жилье, сообщает портал «Мир квартир».

В начале осени средняя стоимость комнаты в Кургане составила 907,7 тыс. руб., а цена ее съема — 10,5 тыс. руб. При доходности 13,8% окупить приобретение можно через 7,2 года. В среднем по стране этот показатель составляет 10,2 года. Быстрее всего вернуть вложенные деньги можно, если сдавать комнату в Нижнем Тагиле (4,8 года), Ульяновске (5,2) и Брянске (6). Топ-70 городов замыкают Якутск (18,2), Владивосток (18,2) и Москва (17,3).

Виталина Ярховска