Верховный суд Удмуртии вынес приговор жителю Чайковского за госизмену

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) вынес приговор 19-летнему жителю Чайковского из Пермского края за передачу информации представителю службы разведки Украины о местном военкомате. Ему инкриминировали госизмену и диверсию (ст. 275, ст. 281.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что в январе 2025 года молодой человек сфотографировал и снял на видео здание военного комиссариата города Чайковский и Чайковского района Пермского края. Материалы он передал представителю органов разведки Украины.

Кроме того, в январе—феврале он вовлек трех жителей Воткинска и Чайковского в совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Как сообщили в прокуратуре республики, за это обвиняемый получил 11 тыс. руб.

Подсудимый вину признал. Судебная инстанция приговорила его к 20 годам лишения свободы со штрафом 350 тыс. руб. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Также суд постановил конфисковать 8,1 тыс. руб., телефон и ноутбук фигуранта. Решение в законную силу не вступило.