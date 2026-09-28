Не конвейер, а среда развития: почему камерный формат челябинского института МИДиС помогает раскрыть талант каждого студента

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) – частный вуз и колледж в Челябинске, где обучение строится в группах до 20 человек. Такой формат позволяет преподавателям, кураторам и тьюторам видеть сильные стороны каждого студента, сопровождать его профессиональный и личный рост, помогать с проектами, конкурсами, грантами и первыми карьерными шагами.

Большой поток может дать ощущение масштаба, но нередко оставляет человека один на один с его вопросами: как проявить себя, где найти команду, кому показать идею, как не упустить возможность. В МИДиС сделали ставку на другую модель – не на конвейерное обучение, а на среду, где студент не остается незаметным.

Небольшие учебные группы дают преподавателям возможность видеть индивидуальный запрос. Кому-то нужна поддержка, чтобы уверенно выступить перед аудиторией. Кому-то – помощь в выборе проектной роли. Кому-то – профессиональный контакт, участие в акселераторе или первый реальный заказ. Такой подход особенно важен для ребят, которые приходят с интересом к профессии, но ещё не до конца понимают собственные возможности.

В МИДиС действует принцип открытого диалога: с инициативой можно обратиться к куратору, наставнику, декану, проректору или ректору. Идея творческой выставки, студенческого события, проектной команды или коммерческого продукта не должна проходить длинный бюрократический путь, чтобы быть услышанной.

Отдельное направление – поддержка студентов, готовых развивать предпринимательские и социальные проекты. Наставники помогают им ориентироваться в грантовых конкурсах, акселераторах и стартап-треках, включая программу «Я в деле». Для многих это возможность превратить идею в проект и получить первые ресурсы для его реализации.

«Если сравнивать меня на первом курсе и сейчас на четвертом, то это два совершенно разных человека. Раньше я даже боялась лишний раз сказать слово, никогда бы не участвовала в конкурсах и не пошла бы в Проектную школу. Но МИДиС помог мне раскрыться», – говорит студентка четвертого курса направления «Дизайн: веб-дизайн» Наталья Алейникова.

Студенты могут найти себя в проектной работе, творческих лабораториях, студенческих инициативах, спорте, сцене и волонтерстве. Именно сочетание профессиональной подготовки, доверия и персонального внимания помогает будущим дизайнерам, разработчикам, маркетологам и специалистам сервиса не просто получить диплом, а увидеть собственный путь и научиться уверенно двигаться по нему.

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