Осенью 2026 года состоится премьера сериала о ядерном взрыве на Тоцком полигоне

Новая картина режиссера Максима Свешникова — «Полураспад» — про ядерные учения на Тоцком полигоне появится на киноэкранах осенью 2026 года. В центре событий — журналистка Надежда из Оренбурга, которая расследует тему секретных учений 1954 года на Тоцком полигоне. В главных ролях — Анна Михалкова и Филипп Янковский. Тизер сериала был представлен накануне, 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На похоронах своего отца журналистка обращает внимание на количество могил на местном кладбище — жители уверены, что их гибель связана с ядерными учениями. После обнаружения отцовских записей Надежда начинает собственное расследование при поддержке главного редактора. Сюжет будет представлен в рамках двух столетий: часть истории разворачивается в 1950-х, другая — во время перестройки.

Режиссер сериала — Максим Свешников, который ранее снял «Прометей», «Плейлист волонтеров», «Взломать блогеров». Среди актеров, которые снялись в фильме, — Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Светлана Смирнова-Марцинкевич.

Яна Вежлева