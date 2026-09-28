ФСБ возбудила дело против создательницы «Российского демократического общества»

ФСБ возбудила уголовное дело об участии в террористической деятельности в отношении Ксении Максимовой, основательницы неправительственной организации Russian Democratic Society («Российское демократическое общество», признано в РФ нежелательной организацией). Она также является «консулом» «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной, террористической организацией, запрещен в России) в Великобритании.

По версии ФСБ, госпожа Максимова «в интересах британских элит» образовала в Лондоне Russian Democratic Society UK, объединившую российских релокантов на территории Великобритании. Через эту организацию россиянка якобы собирала средства на поддержку Украины. Она также предоставила площадку для выступлений лиц, «вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя» в России, распространяла фейки о российских вооруженных силах и проводила акции «по психологической травле российских официальных лиц», утверждает ФСБ.

Ксения Максимова объявлена в федеральный и международный розыски. В ФСБ заверили, что продолжат работу по «нейтрализации террористической деятельности, инициированной Лондоном с использованием российских релокантов».