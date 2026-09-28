Нефть Brent подорожала до $107 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 мск выросла до $107,26 за баррель, что на $2,94 (2,82%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $2,28 (2,14%), до $104,32.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 08:15 мск выросли в цене на $1,71 (1,85%) — до $94,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $2,20 (2,33%), до $92,41.
26 сентября президент США Дональд Трампа заявил, что не признает иранский план по деэскалации конфликта. Согласно предложениям, Иран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC News, комментируя отказ Дональда Трампа, отметил, что официального уведомления об этом через посредников не поступало. По его словам, Иран заинтересован в открытии пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов.
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Нефть Brent
Отказ от иранского плана оставляет без согласованного решения главный вопрос — на каких условиях возобновится движение через Ормузский пролив. В апреле—июне 2026 года участники рынка связывали рост нефтяных котировок с тупиком переговоров: США увязывали открытие пролива с ядерной программой Ирана, а Тегеран требовал снятия ограничений и компенсаций. Поскольку через пролив проходит большая часть мировых поставок нефти, неопределенность вокруг соглашения поддерживает премию за риск перебоев.
Даже частичное восстановление движения не гарантирует возврата прежних объемов: в июне 2026 года рассматривался безопасный коридор с ограниченной пропускной способностью. Риски для судоходства при этом могут сохраняться надолго, удерживая страховые ставки на повышенном уровне; в мае 2026 года Всемирный банк оценивал среднюю цену Brent в 2026 году до $115 за баррель, если транзит через пролив не вернется к довоенному уровню.