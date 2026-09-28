Нефть Brent подорожала до $107 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 мск выросла до $107,26 за баррель, что на $2,94 (2,82%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $2,28 (2,14%), до $104,32.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 08:15 мск выросли в цене на $1,71 (1,85%) — до $94,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $2,20 (2,33%), до $92,41.

26 сентября президент США Дональд Трампа заявил, что не признает иранский план по деэскалации конфликта. Согласно предложениям, Иран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC News, комментируя отказ Дональда Трампа, отметил, что официального уведомления об этом через посредников не поступало. По его словам, Иран заинтересован в открытии пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов.