Партия Марин Ле Пен получила собственную группу в Сенате

На частичных выборах в Сенат Франции, состоявшихся 27 сентября Марин Ле Пен впервые получила возможность сформировать собственную группу в верхней палате парламента. Обновилась примерно половина состава Сената — 178 из 348 мест, и партия «Национальное объединение» (RN), имевшая ранее всего трех сенаторов, провела в Сенат одиннадцать новых представителей.

Для партии Марин Ле Пен это важный результат с точки зрения парламентской работы и грядущих президентских выборов. Группа дает «Национальному объединению» возможность распределять должности и влиять на работу комитетов. Марин Ле Пен уже назвала результат «исторической победой».

Еще одна сенсация выборов — появление в Сенате представителя крайне левой «Непокорившейся Франции» (LFI). С момента создания движения в 2016 году его представители ни разу не заседали в верхней палате. B Сенат избран Габриэль Амар, зять главы LFI Жан-Люка Меланшона. Сам Меланшон, ведущий президентскую кампанию, поспешил назвать избрание Амара «счастливым предзнаменованием». За семь месяцев до президентских выборов 2027 года Сенат, который считается самым консервативным из французских политических институтов, постепенно включает новые политические силы.

Алексей Тарханов, Париж