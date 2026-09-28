В России ввели мораторий на проверки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса
Правительство России установило мораторий на плановые и некоторые внеплановые контрольно-надзорные мероприятий в отношении коммерческих объектов, которые получили ущерб в результате атак беспилотников и других средств огневого воздействия. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Мораторий будет действовать с 28 сентября 2026 года по 1 октября 2027 года. Ограничения коснутся объектов, получивших повреждения от атак беспилотников начиная с 1 января 2026 года. В отношении таких предприятий не будут проводиться плановые проверки, а также некоторые внеплановые контрольные мероприятия.
«Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан», — сообщил Дмитрий Григоренко.
В частности, проверки могут инициироваться по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Исключения из моратория также предусмотрены для отдельных видов надзора. Внеплановые проверки сохранятся в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (объекты II класса), транспортной безопасности, а также в сфере образования и энергетического надзора.
Мораторий на проверки пострадавших от атак БПЛА объектов не означает полного отказа от надзора, а лишь ограничивает регулярные проверки на период восстановления. При этом, согласно общим принципам контрольно-надзорной деятельности, даже в условиях моратория контроль сохраняется при срабатывании индикаторов риска — косвенных признаков возможного нарушения обязательных требований. В отдельных случаях проверку могут заменять профилактическим визитом без штрафа и привлечения к ответственности.
С 2022 года внеплановые проверки компаний допускались только при выявленном по публичной методике риске нарушения требований в конкретной организации. Тогда же плановый контроль сохранялся прежде всего для объектов высокой и чрезвычайно высокой категорий риска, поэтому новый режим снижает нагрузку на пострадавший бизнес, но оставляет надзор, связанный с оценкой конкретных рисков.