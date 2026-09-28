Тестовые списали на бесплатную работу

Кандидаты все чаще жалуются, что им дают неоплачиваемые тестовые задания, забирают готовые наработки, а затем просто перестают отвечать. При этом на выполнение одной такой задачи от компании уходит от часа до нескольких дней, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным опросов, с тестовыми заданиями при поиске работы сталкивалось большинство россиян. Но соискатели все чаще говорят, что этот процесс превращается в бесполезную рутину.

Кандидаты тратят кучу времени и сил на создание визуалов, написание статей и настраивание SEO, а в ответ получают тишину. Многие подозревают, что компании используют их работы бесплатно. Но доказать это без доступа к внутренним процессам практически невозможно. О подобном случае “Ъ FM” рассказала Екатерина, которая искала работу в сфере маркетинга и контента:

«В этой нише выполнение тестового задания — обязательный этап чуть ли не каждой второй вакансии. За свой интенсивный двухнедельный поиск работы я успела выполнить около шести, и за них, естественно, мне никто не заплатил. Некоторые задания выполнялись за час, некоторые требовали около трех дней, так как нужно было расписать доскональную стратегию. При этом почти во всех случаях компании вообще пропадали, либо сразу присылали стандартный отказ.

Такое чувство, что они сделали это специально, чтобы собрать материал и не платить соискателю».

При этом Екатерина уверена, что дело не в ее навыках. Оффер она все же получила, когда сменила тактику: перестала подробно расписывать каждый шаг и ограничилась общими ответами. Проблема касается не только дизайнеров, редакторов, пиарщиков и маркетологов. На то же жалуются программисты, тестировщики и специалисты по продажам. Впрочем, грубость все чаще встречается и со стороны самих кандидатов, говорит Галина, которая подбирает сотрудников для медиахолдинга:

«Тестовое задание у нас неоплачиваемое. Оно небольшое и нужно, чтобы проверить грамотность, понимание сферы и так далее. Большинство соискателей адекватно относятся к нему, активно его выполняет. Кто-то соглашается сделать, потом ничего не присылает. Но при этом сейчас участились случаи, когда люди в достаточно грубой форме высказывают мне претензии из-за тестового. Меня это несколько удивляет: не хотите делать, не надо. На каждую вакансию, которую мы выкладываем, за день только приходит 20 откликов. Рынок труда сейчас явно в переизбытке».

В среднем на одну открытую вакансию в Москве сегодня приходится более 10 активных резюме, следует из данных сайта «hh Статистика». Жалоб кандидатов на бесконечные тесты и долгий отбор становится больше, когда рынок труда переходит от соискателя к работодателю, отмечает генеральный директор карьерной платформы Changellenge Андрей Алясов:

«Кандидаты, привыкшие, что раньше ничего не нужно было делать, оказались в ситуации, что поиск работы — это серьезная, большая и значимая задача. Мне кажется, нормальное тестовое задание должно быть на каждом хорошем месте. Как иначе, особенно в век ИИ, разобраться, что человек делает нормальную работу? При этом не нужно давать объем, который кандидат будет делать по три-пять дней. Тем более бессмысленно это все давать на дом, потому что человек будет делать с нейросетью.

Лучше проверить навыки прямо во время интервью. Кроме того, любой работодатель обязан давать обратную связь».

Ситуации, когда компании действительно присваивают тестовые работы, — редкость, говорят собеседники “Ъ FM”. В 95% случаев ответы соискателей не используют. Ведь если кандидата в итоге не взяли, значит, и его результат компании вряд ли подошел.

Леонид Пастернак, Ангелина Зотина