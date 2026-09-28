Дзен нашли в санатории

Доля молодежи в здравницах составляет уже 15-20% в зависимости от профиля организации, рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Под поколение Z подстраивается и рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Зумеров называют самым ЗОЖным поколением. Они почти не пьют и не курят, вместо ночных клубов выбирают утренние кофе-рейвы, а отелям «все включено» (all inclusive) предпочитают санатории, даже если едут на море или в горы на выходные, говорят опрошенные “Ъ FM” представители отрасли.

Здравницы сделали упор на главный запрос поколения Z — баланс между работой и жизнью. По приезде гостям проводят чек-ап, а дальше каждый выбирает свое: литотерапию, медитации с тибетскими чашами, скандинавскую ходьбу или поиск себя. Появились даже психотерапевтические сессии, почти как в корпоративных ДМС, говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин:

«Среди клиентов до 35 лет доля растет примерно на 2-3% каждый год. Физически эти пациенты, — а санатории называют своих гостей именно так, — еще здоровы, но хотят снять стресс, рабочее напряжение, поработать с ментальным здоровьем.

И, кстати, санатории начали вводить в свой состав врачей-психотерапевтов.

Многие молодые пациенты совмещают оздоровительные процедуры и какие-то психотерапевтические сессии. Спрос на таких специалистов достаточно высок, это часть дорогих программ в некоторых санаториях».

Если пройтись по сайтам санаториев высокого класса, доля которых на рынке не превышает 10%, хочется бросить все и сбежать: меню по калориям, номера после аудита сомнологов, термальные источники, горы. Но средний чек — от 500 тыс. руб. за неделю без дороги. Половина турпотока приходится на Кавказ, далее идут прибрежные здравницы, wellness-курорты Подмосковья, Ленинградской области и Белокуриха на Алтае, которую называют сибирской Швейцарией.

При этом санаторий — уже не обязательно 21 день. Есть короткие программы активного отдыха и бальнеотерапии от трех суток, говорит директор по развитию Rosa Springs 5* Диана Эксузян-Хостикоева:

«У клиентов до 30 лет есть запрос на проживание, оздоровление. Мы проходимся по всем пунктам колеса баланса: питанию, медицине, временем с близкими людьми. Интерес растет к ходьбе, прогулкам по японской методике синрин-йоку: “Я дышу, я живу”. Часто гости сначала не понимают, почему что делать. А поделав двумя руками разные движения, осознают, насколько у них не развит нейрофитнес, как сильно на наши движения влияют гаджеты, как мы все устали».

Средний чек в санаториях — 12-15 тыс. руб. в сутки при одноместном размещении с базовой программой. В октябре-ноябре со скидками до 20% можно найти варианты от 7 тыс. руб. даже на Кавказе, где бронируют на год вперед. Высокий спрос при дефиците здравниц толкает цены вверх. Но в 2026 году многие впервые столкнулись с недозагрузкой, замечает коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах:

«В начале сезона-2026 в Кавминводах, в Белокурихе рост цен в санаториях был 15-20%, в некоторых — 25%. Динамика спроса заставила многих пересмотреть свои предложения. Они решили, что лучше будут менее загружены, но сохранят свою цену. Любое массовое изменение стоимости в сторону уменьшения приводит к тому, что люди начинают перебронировать свои же номера. Какие-то объекты начали включать дополнительные услуги в стоимость, пытаясь нивелировать рост цен, который потребитель не поддержал».

Именно по этой причине многие санатории еще не закрыли бронь на зимние праздники. А это еще минимум плюс 15%. Средний чек в здравницах на январские — 200 тыс. за неделю, без перелета.

Аэлита Курмукова