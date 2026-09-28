В футбольном турнире «Лига наций», где играют европейские сборные, громкая сенсация. Команда Германии на своем поле проиграла Греции 0:1. В другом матче дня, который считался центральным, португальцы обыграли Норвегию 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

Встреча Норвегия—Португалия, где Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду могли сойтись лицом к лицу, просто не могла остаться незамеченной. Но в этот раз Роналду в стартовом составе на поле не вышел, хотя у команды Жорже Жезуша и без стареющей звезды есть кому забивать. К тому же вратарь норвежцев совершал такие ошибки, что вопрос, как он попадает в состав сборной, весьма актуален. Второй гол португальцев — яркий тому пример.

Причем эта ошибка была не единственной. Но третий гол Португалии после такого же чудовищного просчета голкипера отменили из-за офсайда. Эрлинг Холанд свой мяч, конечно, забил, но это норвежцам не помогло. Поражение 1:2. Роналду на поле так и не вышел, даже на замену, но это ничего не значит. С большой долей вероятности Криштиану продолжит играть за сборную. И несмотря на то что ему скоро 42 года, это не будет проблемой, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«То, как Криштиану Роналду уделяет внимание своему образу жизни, питанию, сну — он только живет игрой. При сегодняшнем уровне медицины, реабилитации, восстановления он вполне сможет играть на топ-топ-уровне».

Но Португалия как с Роналду, так и без него побеждает, а вот сборная Германии, которую возглавил Юрген Клопп, не может выиграть. Более того, на своем поле немцы сенсационно уступили грекам, пропустив гол во втором тайме. Причем поддержка гостей на стадионе в Аугсбурге была серьезной.

В итоге под руководством Клоппа сборная Германии первый матч играет вничью, а второй проигрывает. Хотя сейчас наставник пытается экспериментировать с составом. Он даже вызвал в команду аж 44 человека. Но все эти эксперименты будут недолгими, уверен комментатор Николай Саприн:

«Клуб определяется. Он поэтому и вызвал более 40 человек, для того чтобы определиться если не с основным составом, то по крайней мере с кругом претендентов. Дальше, разумеется, в ноябре все будет лучше и лучше. Я думаю, что к крупным турнирам мы, наверное, получим сильный состав».

Кстати, в российской сборной, которая пока проводит только товарищеские матчи, эксперименты продолжались достаточно долго. Но сейчас Валерий Карпин собрал почти всех сильнейших, и посмотреть, на что они способны, мы сможем уже 29 сентября. В Казани наша команда встретится с Ираном.

Владимир Осипов