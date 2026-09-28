Просроченная задолженность ИП в Удмуртии за семь месяцев снизилась на 26%

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей (ИП) в Удмуртии перед банками на 1 августа составила 1,2 млрд руб. С начала года она сократилась на 26%, или примерно на 440 млн руб. При этом по объему просрочки республика занимает первое место среди регионов ПФО. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 1 января объем просроченной задолженности ИП в Удмуртии составлял 1,6 млрд руб. Просроченный долг в расчете на одного предпринимателя снизился с 29,8 тыс. до 22 тыс. руб. Общий кредитный портфель ИП республики за этот период сократился на 14% — с 20,6 млрд до 17,7 млрд руб. Задолженность в расчете на одного ИП уменьшилась с 366,8 тыс. до 316,3 тыс. руб.

В ПФО на 1 августа больший объем просроченной задолженности, чем в Удмуртии, не зафиксирован: в Татарстане он составил 1,04 млрд руб., в Башкортостане — 1,03 млрд руб., в Пермском крае — 956 млн руб., в Нижегородской области — 936 млн руб.

По России просроченная задолженность ИП за семь месяцев снизилась на 24% — до 55,6 млрд руб.