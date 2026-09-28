В Челябинской области больше всего не хватает дворников, маляров и врачей

В начале осени в Челябинской области самой дефицитной профессией стал дворник. Здесь на одну вакансию приходится одно резюме при норме от четырех резюме. Острая нехватка специалистов фиксируется у маляров (1,1 резюме на вакансию) и врачей (1,2), сообщает hh.ru.

В регионе также недостаточно поваров, пекарей и кондитеров (2 резюме на вакансию), администраторов магазина и торгового зала, ветеринарных врачей (по 2,1), слесарей и сантехников (2,2), монтажников и электромонтажников (по 2,6), продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (2,9). Кроме того, в топ дефицитных профессий попали сварщики и машинисты (по 3), автослесари и автомеханики, токари, фрезеровщики и шлифовщики (по 3,1), фармацевты-провизоры, агенты по недвижимости, директора магазина или сети магазинов (по 3,7). Среди таких специальностей наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков (251,5 тыс. руб.), монтажников (179 тыс. руб.) и маляров (150,7 тыс. руб.).

Виталина Ярховска