Мэрия Уфы начала проектировать новые улицы в Кузнецовском затоне

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил главному управлению архитектуры города начать подготовку документов для строительства четырех улиц в микрорайоне Кузнецовский затон. Постановление о разработке проектов планировки и межевании территории опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

До 30 ноября 2027 года главархитектуры должно представить проекты размещения Бельской улицы, улицы Марины Цветаевой, улицы Героя Курбангалеева и пока безымянной улицы. По генплану, новые объекты улично-дорожной сети появятся на берегу реки Белой на западе Кузнецовского затона (напротив Кооперативной поляны). Ориентировочная площадь территории, отводимой под проектирование, составляет 28 га.

Главархитектуры должно предусмотреть, в числе прочего, разделительные полосы, защитные сооружения в виде ограждений и озеленения, берегоукрепление, тротуары, велодорожки, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Подготовку документов профинансирует бюджет Уфы.

Идэль Гумеров