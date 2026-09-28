FT: ЕС создаст аналог статьи 4 устава НАТО для реакции на угрозы со стороны РФ

Страны Евросоюза обсудят возможность более жесткого ответа на гибридные атаки, ответственность за которые они возлагают на Россию. Поводом для этого стали инцидент в аэропорту Лейпцига и подрыв железнодорожных путей в Польше, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Совет ЕС на уровне министров обороны соберется в Брюсселе 28 сентября для обсуждения ответных инициатив.

На повестке заседания — рассмотрение нового протокола, который в начале сентября предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что страны ЕС примут механизм совместного реагирования на угрозы, которые не достигают уровня военной агрессии, однако уже создают риск для национальной безопасности.

Протокол считается европейским аналогом статьи 4 Североатлантического договора, в которой говорится о совместных действиях альянса в случае, если одной из стран угрожает опасность. Сама статья не означает военного вмешательства, однако может привести к задействованию следующей, 5 статьи о коллективной обороне.

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой, находившийся рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы. На основании разведданных и типа сборки устройства, власти Германии возложили ответственность на Россию. Позже к обвинениям присоединилась Польша. 13 сентября местный железнодорожный оператор сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. Причастность к этим инцидентам власти России отрицают.