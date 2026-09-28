В России с 1 октября вырастут тарифы на ЖКУ

С 1 октября 2026 года в России пройдет плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Предельные индексы роста тарифов были утверждены правительством. Средний рост платы за коммунальные услуги по стране составит около 11,6%. С учетом повышения в январе в размере 1,7%, суммарный рост за этот год достигнет около 13,3%.

В некоторых регионах рост может быть значительно выше — в Ставропольском крае тарифы повысятся максимально на 22%, в Дагестане — почти на 20%, в Тамбовской области — примерно на 17,5%. Минимально тарифы вырастут в Хакасии и на Чукотке — на 8%. Для крупных городов предел индексации установлен следующим образом: в Москве не более 15%, в Санкт-Петербурге — до 14,6%, в Подмосковье — 12,8%.

Такие различия объясняются состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью инвестиций в обновление изношенных сетей. Также значимым фактором является территориальное положение регионов — в удаленных северных территориях стоимость логистики повышает себестоимость электроэнергии и тепла.