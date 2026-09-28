В России с 1 октября вырастут тарифы на ЖКУ
С 1 октября 2026 года в России пройдет плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Предельные индексы роста тарифов были утверждены правительством. Средний рост платы за коммунальные услуги по стране составит около 11,6%. С учетом повышения в январе в размере 1,7%, суммарный рост за этот год достигнет около 13,3%.
В некоторых регионах рост может быть значительно выше — в Ставропольском крае тарифы повысятся максимально на 22%, в Дагестане — почти на 20%, в Тамбовской области — примерно на 17,5%. Минимально тарифы вырастут в Хакасии и на Чукотке — на 8%. Для крупных городов предел индексации установлен следующим образом: в Москве не более 15%, в Санкт-Петербурге — до 14,6%, в Подмосковье — 12,8%.
Такие различия объясняются состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью инвестиций в обновление изношенных сетей. Также значимым фактором является территориальное положение регионов — в удаленных северных территориях стоимость логистики повышает себестоимость электроэнергии и тепла.
Октябрьская индексация задает допустимый рост совокупного платежа за ЖКУ, а не одинаковое повышение каждой строки квитанции. Расчет опирается на прогнозируемую инфляцию и изменение цен в газоснабжении и электроэнергетике. С 2015 года для каждого региона устанавливаются базовый индекс и допустимое отклонение для муниципалитетов.
Разные пределы связаны с себестоимостью услуг, обеспеченностью жилищно-коммунальной инфраструктурой и уровнем доходов населения. Например, на Ставрополье высокий предел тарифная комиссия объясняла эффектом низкой базы: в предыдущие годы тарифы сдерживали ниже инфляции, а затем их стали доводить до экономически обоснованного уровня. Перенос индексации с июля на октябрь дополнительно сконцентрировал нагрузку в одном квартале.
Предельный индекс может включать разрешенное отклонение. Например, при базовом индексе 9,9% и отклонении 3% максимальный рост платы в среднем по региону может составить 12,9%. За соблюдением установленных ограничений следит Федеральная антимонопольная служба: при превышении допустимого уровня она может обязать региональные власти выплатить потребителю разницу.