Красный Крест предупредил о мошенничестве при поисках пропавших без вести на СВО

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста Галина Бальзамова сообщила «Ъ», что проблема мошенничества в вопросах розыска пропавших военных «приобрела просто неимоверные масштабы». По ее словам, аферисты используют личные данные, фотографии и сканы документов, которые семьи публикуют в соцсетях и чатах.

Мошенники звонят родственникам, предлагают информацию за деньги или угрожают расправой, требуя перевод на карту, пояснила Галина Бальзамова. С помощью искусственного интеллекта мошенники создают фейковые снимки и видео, а иногда даже «передают трубку» якобы самому пропавшему.

МККК публикует в социальных сетях предупреждения о новых способах мошенничества. Галина Бальзамова советует: если человеку звонят якобы сотрудники Красного Креста и у него возникают сомнения, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, чем рисковать и быть обманутым.

О том, как ищут пропавших без вести на СВО,— в материале «Ъ» «"Мама, я жив"».