Красный Крест предупредил о мошенничестве при поисках пропавших без вести на СВО
Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста Галина Бальзамова сообщила «Ъ», что проблема мошенничества в вопросах розыска пропавших военных «приобрела просто неимоверные масштабы». По ее словам, аферисты используют личные данные, фотографии и сканы документов, которые семьи публикуют в соцсетях и чатах.
Мошенники звонят родственникам, предлагают информацию за деньги или угрожают расправой, требуя перевод на карту, пояснила Галина Бальзамова. С помощью искусственного интеллекта мошенники создают фейковые снимки и видео, а иногда даже «передают трубку» якобы самому пропавшему.
МККК публикует в социальных сетях предупреждения о новых способах мошенничества. Галина Бальзамова советует: если человеку звонят якобы сотрудники Красного Креста и у него возникают сомнения, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, чем рисковать и быть обманутым.
О том, как ищут пропавших без вести на СВО,— в материале «Ъ» «"Мама, я жив"».
Официальный розыск через Международный комитет Красного Креста — это сбор, систематизация и передача сведений о судьбе и местонахождении пропавших, при этом организация выступает нейтральным посредником между сторонами конфликта. Часто информация поступает через Национальные справочные бюро России и Украины, после чего централизованно обрабатывается в Женеве, а родственников информируют о полученных данных.
В 2024 году сообщалось, что такие бюро собирают и передают сведения о пользующихся защитой гражданах, включая военнопленных. Вредоносные файлы, которые мошенники рассылают от имени Международного комитета Красного Креста, относятся к отдельному риску, а не к описанной процедуре обмена сведениями.
МККК не раскрывает точные данные о разыскиваемых публично: информацию о сторонах конфликта организация обсуждает конфиденциально. Поэтому ее статистика не охватывает всех пропавших — часть семей обращается к омбудсменам, а некоторые могут не знать о возможности обратиться в МККК.