Предприниматель из Октябрьского выплатил 500 тыс. рублей штрафа за торговлю контрафактными сигаретами

Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССР) по Пермском краю взыскали с предпринимателя из Октябрьского округа уголовный штраф за незаконный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, под прикрытием легальной розничной торговли предприниматель закупал у неустановленного поставщика партии контрафактных сигарет и реализовывал их в розницу как лично, так и через наемных продавцов. Сигареты продавались из-под прилавка по цене значительно ниже рыночной стоимости легальной продукции. Всего у бизнесмена изъяли 111 тыс. пачек немаркированных сигарет различных марок. Общая стоимость изъятой продукции составила более 14 млн руб.

Суд приговорил предпринимателя к уголовному штрафу в размере 500 тыс. руб.

Приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, ограничили выезд из страны и арестовали банковские счета. Предприниматель полностью выплатил назначенный штраф.