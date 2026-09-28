МККК: пропавшими без вести в зоне конфликта на Украине числятся 275 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Попадание человека в учет Международного комитета Красного Креста (МККК) означает, что сведения о нем собирают, систематизируют и передают между сторонами через нейтрального посредника. Такой учет не устанавливает сам по себе, что произошло с человеком: пропавший может быть задержан, ранен, погиб или уехать в другую страну.

Сведения о военнопленных и других людях, оказавшихся под властью стороны конфликта, должны поступать в Национальные справочные бюро России и Украины. Затем бюро передают их через Центральное агентство по розыску МККК в Женеве, а агентство при участии делегаций комитета сообщает информацию родственникам; когда прямого контакта между сторонами нет, МККК передает сообщения между ними, не ведя переговоров.

Связь может поддерживаться и через короткие сообщения: во время посещений военнопленным дают возможность написать семьям, а родственникам — отправить ответы. По данным МККК, сотрудничество с аппаратом уполномоченного по правам человека в России к июлю 2026 года помогло установить местонахождение более 1,7 тыс. российских граждан, находившихся в плену на территории Украины.